Тюменка хотела порадовать любимого наркотиками, но теперь ей грозит тюрьма

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Тюменка приехала на свидание к 29-летнему заключенному. Во время досмотра у неё нашли полиэтиленовый свёрток. В нем было более 47 грамм гашиша, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Девушку могут отправить в тюрьму сроком от 4-х до 8-ми лет.
Ранее «Наш город» писал, что пожилая женщина перевозила наркотики в карасях из Екатеринбурга в Тюмень.