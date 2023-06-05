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Тюменка хотела порадовать любимого наркотиками, но теперь ей грозит тюрьма

5 июня 2023, 10:09
Фото: 1MI

Жительница Тюмени пыталась пронести гашиш в исправительную колонию

Молодая девушка хотела ухищренным способом передать гашиш возлюбленному в исправительную колонию N 2, однако её попытку пресекли.

Тюменка приехала на свидание к 29-летнему заключенному. Во время досмотра у неё нашли полиэтиленовый свёрток. В нем было более 47 грамм гашиша, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Девушку могут отправить в тюрьму сроком от 4-х до 8-ми лет.

Ранее «Наш город» писал, что пожилая женщина перевозила наркотики в карасях из Екатеринбурга в Тюмень.

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#Елена Чебоксарова#Наркотики#Заключенные#Общество#Суд#Новости тюмени#Тюменцы
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