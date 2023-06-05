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Специалисты УСТЭК восстановили благоустройство территорий раньше установленного срока

5 июня 2023, 06:34
Специалисты УСТЭК восстановили благоустройство 1300 объектов Тюмени. Речь идет об участках тепловых сетей, где проводились земляные работы по замене части трубопровода.

В обязательства теплоэнергетиков входит восстановление благоустройства территории сначала в зимнем или временном варианте. Обычно это происходит в период с 15 октября по 15 апреля. С наступлением весеннего периода, после 15 апреля, в соответствии с Порядком осуществления земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства, специалисты начинают благоустраивать территории уже в летнем варианте и обязаны завершить его в срок до 1 июня.

В этом году благоприятные погодные условия позволили специалистам приступить к работе раньше установленного срока. Первые объекты начали благоустраивать уже с 3 апреля и полностью завершили все восстановительные работы 30 мая.

За это время было уложено асфальтобетонное покрытие на дворовых территориях, проезжих частях, межквартальных проездах и тротуарах, установлены бордюрные камни в местах их демонтажа, отсыпан плодородный слой почвы на озелененных территориях с посевом газонов.

Самыми крупными территориями по восстановлению благоустройства в летнем варианте стали проезжие части на улицах Самарцева, Красных Зорь, Советской, Елецкой, Комсомольской, Немцова, Запольной, там восстановили более 1000 м² дорожного полотна.

#Олеся Киреева
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