Специалисты УСТЭК восстановили благоустройство территорий раньше установленного срока

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:49
В обязательства теплоэнергетиков входит восстановление благоустройства территории сначала в зимнем или временном варианте. Обычно это происходит в период с 15 октября по 15 апреля. С наступлением весеннего периода, после 15 апреля, в соответствии с Порядком осуществления земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства, специалисты начинают благоустраивать территории уже в летнем варианте и обязаны завершить его в срок до 1 июня.
В этом году благоприятные погодные условия позволили специалистам приступить к работе раньше установленного срока. Первые объекты начали благоустраивать уже с 3 апреля и полностью завершили все восстановительные работы 30 мая.
За это время было уложено асфальтобетонное покрытие на дворовых территориях, проезжих частях, межквартальных проездах и тротуарах, установлены бордюрные камни в местах их демонтажа, отсыпан плодородный слой почвы на озелененных территориях с посевом газонов.
Самыми крупными территориями по восстановлению благоустройства в летнем варианте стали проезжие части на улицах Самарцева, Красных Зорь, Советской, Елецкой, Комсомольской, Немцова, Запольной, там восстановили более 1000 м² дорожного полотна.