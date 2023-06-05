Специалисты УСТЭК восстановили благоустройство территорий раньше установленного срока

В обязательства теплоэнергетиков входит восстановление благоустройства территории сначала в зимнем или временном варианте. Обычно это происходит в период с 15 октября по 15 апреля. С наступлением весеннего периода, после 15 апреля, в соответствии с Порядком осуществления земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства, специалисты начинают благоустраивать территории уже в летнем варианте и обязаны завершить его в срок до 1 июня.