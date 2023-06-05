РЖД и Почта запустили инновационный сервис контейнерных перевозок

Сергей Служаев, исполнительный директор «Почтовой логистической компании», отметил: «Это уникальное партнерство с РЖД обеспечивает гибкость и прогнозируемость перевозок, делая их конкурентоспособными. Этот первый почтовый контейнерный поезд, основанный только на инфраструктуре двух ведущих логистических компаний России, предоставляет комплексное решение для ускоренной доставки почтовых и коммерческих грузов».