«Росводоканал Тюмень» — постоянный партнер отрядов мэра

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
«Вы сегодня не только влияете на благоустройство нашего города, но и на процессы развития Тюмени, а также на воспитание подрастающего поколения, показывая своим примером как надо правильно вести себя на дорогах», — обратился к ребятам глава города Руслан Кухарук.
Глава города отметил, что отряды мэра открывают школьникам большую дорогу во взрослую жизнь. «Росводоканал Тюмень» — постоянный партнер трудовых отрядов. Предприятие ежегодно обеспечивает всех бойцов яркой экипировкой и предоставляет рабочие места.
«Вы получите важный опыт, который поможет вам развивать самые разные полезные навыки и, возможно, поможет определится с выбором будущей профессии. Мы будет рады, если кто-то из вас захочет связать свою будущую профессию с водоканалом», — отметила генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
За четыре трудовых смены в отрядах главы города успеют потрудиться 4700 ребят, в первый день работы каждый получит яркую футболку и кепку от «Росводоканал Тюмень».