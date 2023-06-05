nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Изображение материала

«Росводоканал Тюмень» — постоянный партнер отрядов мэра

5 июня 2023, 12:09
Фото: Росводоканал Тюмень
В Тюмени торжественно дан старт трудовому лету. В первую смену на благо города поработают 1520 ребят. Если раньше «муравьи» занимались только благоустройством города, то сейчас подросткам предложено 50 направлений.
«Вы сегодня не только влияете на благоустройство нашего города, но и на процессы развития Тюмени, а также на воспитание подрастающего поколения, показывая своим примером как надо правильно вести себя на дорогах», — обратился к ребятам глава города Руслан Кухарук.

Глава города отметил, что отряды мэра открывают школьникам большую дорогу во взрослую жизнь. «Росводоканал Тюмень» — постоянный партнер трудовых отрядов. Предприятие ежегодно обеспечивает всех бойцов яркой экипировкой и предоставляет рабочие места.

«Вы получите важный опыт, который поможет вам развивать самые разные полезные навыки и, возможно, поможет определится с выбором будущей профессии. Мы будет рады, если кто-то из вас захочет связать свою будущую профессию с водоканалом», — отметила генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.

За четыре трудовых смены в отрядах главы города успеют потрудиться 4700 ребят, в первый день работы каждый получит яркую футболку и кепку от «Росводоканал Тюмень».

Подпишитесь
В одной из новостроек Тюмени обрушился потолок: жильцы получили серьезные травмы
Сегодня, 01:49
Отдых в России летом 2023: куда поехать из Тюмени и что посмотреть
Сегодня, 07:55
Интересные находки в мусоре: горящие угли, футбольная форма и удостоверение француза
Сегодня, 06:17
Тюменцы будут страдать от 36-градусной жары до среды
Сегодня, 08:42
Пятнадцать тюменцев спасли из огня, а вот из воды спасти всех не удалось
Сегодня, 07:21
Видео. «Агрессор на дороге»: «учитель» на Škoda подрезает тюменских автоледи
Сегодня, 09:57