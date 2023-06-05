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Пятнадцать тюменцев спасли из огня, а вот из воды спасти всех не удалось

5 июня 2023, 07:21
Фото: МЧС по Тюменской области

Двести двадцать пожаров произошло в Тюменской области

За прошедшую неделю в нашем регионе произошло 220 техногенных пожаров, 15 тюменцев спасли, 10 — эвакуировали.

К ликвидации ДТП пожарные и спасатели привлекались 83 раза.

Также в пресс-службе МЧС по Тюменской области добавили, что с началом купального сезона несколько тюменцев утонули в воде, среди них были дети. Жителей региона просят не купаться в запрещенных местах, а при обнаружении пожара незамедлительно сообщать об этом по номеру 112.

Ранее «Наш город» писал, что за минувшие сутки в Ялуторовском районе утонули двое детей.

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#Происшествия#Общество#Пожар#МЧС#Елена Чебоксарова#Утопленники#Утонувшие#Тюменцы#Новости тюмени
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