Пятнадцать тюменцев спасли из огня, а вот из воды спасти всех не удалось

Также в пресс-службе МЧС по Тюменской области добавили, что с началом купального сезона несколько тюменцев утонули в воде, среди них были дети. Жителей региона просят не купаться в запрещенных местах, а при обнаружении пожара незамедлительно сообщать об этом по номеру 112.