Пятнадцать тюменцев спасли из огня, а вот из воды спасти всех не удалось

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
К ликвидации ДТП пожарные и спасатели привлекались 83 раза.
Также в пресс-службе МЧС по Тюменской области добавили, что с началом купального сезона несколько тюменцев утонули в воде, среди них были дети. Жителей региона просят не купаться в запрещенных местах, а при обнаружении пожара незамедлительно сообщать об этом по номеру 112.
Ранее «Наш город» писал, что за минувшие сутки в Ялуторовском районе утонули двое детей.