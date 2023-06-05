Прыгнул в воду и сломал шею: пьяный 36-летний тюменец пострадал при купании в водоеме

Ранее «Наш город» сообщал, что осадки в ближайшее время ожидаются на севере Тюменской области. Ветер принесёт похолодание, влажность повысится до 60%. По данным Гисметео, в Тобольске до 9 июня может выпасть до 0,5 мм осадков. Ливень ожидается к концу недели. Погода сменится из-за северного ветра, его порывы могут составит 9-10 метров в секунду. С 11 июня дожди возможны и в Тюмени, влажность постепенно повысится до 50%. Днём до + 24 градусов, на данный момент в областной столице + 29.