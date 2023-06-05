Прыгнул в воду и сломал шею: пьяный 36-летний тюменец пострадал при купании в водоеме

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
По словам очевидцев, его лицо было погружено в воду, он мог захлебнуться. Случайный свидетель бросился в воду, чтобы его спасти. Он был жив «только губа разбита да ног не чувствует, а говорит и руками шевелит».
«На вызов сразу же выехала врачебная бригада скорой медицинской помощи, которая диагностировала у принявшего алкоголь пловца перелом шейного отдела позвоночника. Пациенту провели иммобилизацию шеи и головы, обезболивание и транспортировку на щите, затем доставили в больницу», — сообщили представители депздрава Тюменской области.
При нырянии с крутого берега или моста можно получить травму позвоночника. Врачи призывают тюменцев быть внимательными на отдыхе. Вода искажает реальное расстояние до дна, можно наткнуться на камень, корягу или другой предмет даже в знакомых и проверенных ранее водоемах.
В эти жаркие в Тюменской области в воде погибло несколько человек. Ещё шесть пострадали из-за головокружения (низкая влажность и температура воздуха + 36 градусов). Между тем скоро рекордная жара в регионе закончится, температура воздуха снизится до + 24 градусов, влажность составит 50%.
Ранее «Наш город» сообщал, что осадки в ближайшее время ожидаются на севере Тюменской области. Ветер принесёт похолодание, влажность повысится до 60%. По данным Гисметео, в Тобольске до 9 июня может выпасть до 0,5 мм осадков. Ливень ожидается к концу недели. Погода сменится из-за северного ветра, его порывы могут составит 9-10 метров в секунду. С 11 июня дожди возможны и в Тюмени, влажность постепенно повысится до 50%. Днём до + 24 градусов, на данный момент в областной столице + 29.