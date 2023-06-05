Председатель ФОМС сообщил о выдаче полисов ОМС в Запорожской области

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
На встрече с Ильёй Баланиным врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий обсудил вопросы, связанные с обеспечением жителей региона полисами ОМС, — организацию дополнительных пунктов оформления полисов ОМС на базе медучреждений, прием заявлений через Социальный фонд, а также привлечение волонтерских студенческих активов для консультативной поддержки граждан в процессе оформления полисов ОМС.
В настоящее время в Мелитополе уже функционируют три пункта оформления полисов, также заявку можно подать через МФЦ. Кроме того, в регионе активно формируются цифровые полисы ОМС, пишут Новые Известия.
Илья Баланин отметил, что коллеги из Запорожской области получают необходимую методологическую помощь от других территориальных фондов, которые направляют своих специалистов для поддержки на новых территориях.
«Наша общая задача заключается в оформлении полисов ОМС без лишних препятствий, чтобы жители Запорожской области могли получать качественную медицинскую помощь на всей территории России», — подчеркнул он.
Евгений Балицкий в свою очередь отметил, что на данный момент более 34 тысяч жителей Запорожской области уже оформили полисы ОМС.