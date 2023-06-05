Перебои с водой, под Тюменью 36-летний мужчина сломал шею, жара еще 2 дня

Posted Сегодня, 18:16
Published Сегодня, 18:16
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
В Заводоуковске из-за аномальной жары возникли перебои с водоснабжением.
Местные жители обращаются в социальных сетях к Александру Моору и просят решить проблему.
Подписчица паблика «ЧС Тюмень» рассказала, что в настоящее у огромного количества людей в Заводоуковске воды в квартирах и домах нет уже 4 дня.
«Проблема появилась не в этом году, уже на протяжении 3-4 лет люди пишут об этом. Народ жалуется, но никто никак не решает данный вопрос», — возмутилась автор поста.
Местные власти уже заявили, что ситуация с водоснабжением обострилась из-за аномальной жары и засухи, увеличения водопотребления и самовольных подключений, которые приводят к порывамм на магистрали.
На дачном карьере под Тюменью 36-летний мужчина сломал шею.
Всё произошло 4 июня, он прыгнул с мостика головой вниз, спустя секунды 36-летний мужчина всплыл спиной вверх.
По словам очевидцев, его лицо было погружено в воду, он мог захлебнуться. Случайный свидетель бросился в воду, чтобы его спасти. Он был жив «только губа разбита, да ног не чувствует, а говорит и руками шевелит».
«На вызов сразу же выехала врачебная бригада скорой медицинской помощи», — сообщили представители депздрава Тюменской области.
При нырянии с крутого берега или моста можно получить травму позвоночника. Врачи призывают тюменцев быть внимательными на отдыхе. Вода искажает реальное расстояние до дна, можно наткнуться на камень, корягу или другой предмет даже в знакомых и проверенных ранее водоемах.
Тюменцы будут страдать от аномальной жары до среды.
Средняя суточная температура воздуха в юго-восточных районах региона на 10 градусов превысит норму.
В дневные часы столбики термометров до 7 июня будут показывать + 36 градусов и выше, сообщают в информцентре регионального правительства.