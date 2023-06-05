nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:16

Published Сегодня, 18:16

Modified Сегодня, 18:16

Updated Сегодня, 18:16

Изображение материала

Перебои с водой, под Тюменью 36-летний мужчина сломал шею, жара еще 2 дня

5 июня 2023, 18:16
Фото: 1MI

Под Тюменью 36-летний мужчина сломал шею, жара еще 2 дня, перебои с водой

Жители Заводоуковского района продолжают жаловаться на массовые перебои с водоснабжением.

В Заводоуковске из-за аномальной жары возникли перебои с водоснабжением.

Местные жители обращаются в социальных сетях к Александру Моору и просят решить проблему.

Подписчица паблика «ЧС Тюмень» рассказала, что в настоящее у огромного количества людей в Заводоуковске воды в квартирах и домах нет уже 4 дня.

«Проблема появилась не в этом году, уже на протяжении 3-4 лет люди пишут об этом. Народ жалуется, но никто никак не решает данный вопрос», — возмутилась автор поста.

Местные власти уже заявили, что ситуация с водоснабжением обострилась из-за аномальной жары и засухи, увеличения водопотребления и самовольных подключений, которые приводят к порывамм на магистрали.

На дачном карьере под Тюменью 36-летний мужчина сломал шею.

Всё произошло 4 июня, он прыгнул с мостика головой вниз, спустя секунды 36-летний мужчина всплыл спиной вверх.

По словам очевидцев, его лицо было погружено в воду, он мог захлебнуться. Случайный свидетель бросился в воду, чтобы его спасти. Он был жив «только губа разбита, да ног не чувствует, а говорит и руками шевелит».

«На вызов сразу же выехала врачебная бригада скорой медицинской помощи», — сообщили представители депздрава Тюменской области.

При нырянии с крутого берега или моста можно получить травму позвоночника. Врачи призывают тюменцев быть внимательными на отдыхе. Вода искажает реальное расстояние до дна, можно наткнуться на камень, корягу или другой предмет даже в знакомых и проверенных ранее водоемах.

Тюменцы будут страдать от аномальной жары до среды.

Средняя суточная температура воздуха в юго-восточных районах региона на 10 градусов превысит норму.

В дневные часы столбики термометров до 7 июня будут показывать + 36 градусов и выше, сообщают в информцентре регионального правительства.

Читайте также:
Тюменцы будут страдать от 36-градусной жары до среды
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Погода в Тюмени#Работа#Погода#Похолодание
Подпишитесь
Леонид Агутин и Тюменский филармонический оркестр выпустят совместный альбом
Сегодня, 13:53
Прыгнул в воду и сломал шею: пьяный 36-летний тюменец пострадал при купании в водоеме
Сегодня, 13:38
Интересные находки в мусоре: горящие угли, футбольная форма и удостоверение француза
Сегодня, 06:17
Все машины в кювете: на тюменской трассе в ДТП пострадали сразу шесть человек. Фото
Сегодня, 12:50
Пятнадцать тюменцев спасли из огня, а вот из воды спасти всех не удалось
Сегодня, 07:21
Видео. «Агрессор на дороге»: «учитель» на Škoda подрезает тюменских автоледи
Сегодня, 09:57