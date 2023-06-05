Отдых в России летом 2023: куда поехать из Тюмени и что посмотреть

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
В турагенстве «Пегас» рассказали, что сейчас тюменцы чаще всего отправляются на отдых в культурную столицу России.
«Можно сказать, что лидирует Санкт-Петербург, на втором месте — Сочи. Это два самых востребованных направления. На третьем месте — Дагестан. Еще часто выбирают Калининград, но туда напрямую из Тюмени не улететь», — рассказали «Нашему городу» в турагенстве.
По данным сервиса bolshayastrana.com, цены на поездки в Санкт-Петербург варьируются от 5 640 рублей до 44 950. Все зависит от программы и срока пребывания. Стоимость перелета в указанные суммы не включена.
Так в самый дешевый тур входит поездка на 5 дней и 4 ночи, в ходе которой путешественников обещают познакомить с лучшими архитектурными ансамблями и самыми известными памятниками монументальной скульптуры. Также в ходе поездки можно будет увидеть панорамы невских берегов и набережные малых рек. В стоимость входит только экскурсионная программа, но за проживание в гостинице можно доплатить.
В самый дорогой тур, продолжительностью 7 дней и 6 ночей предполагает также посещение Карелии. Для путешественников подготовили программу, включающую природные достопримечательности Карелии и неповторимая архитектура Петербурга. Это знаменитый нижний парк Петродворца, коллекция шедевров фирмы Карла Фаберже, а также каньоны и водопады Карелии вместе с самым посещаемым островом Ладоги — Святой Валаам.
Самый бюджетный тур в Сочи обойдется в 9 500 рублей, самый дорогой — 49 980.
Экономный вариант подойдет для любителей активного и экстремального отдыха — это восхождение на вершину Ачишхо. За 3 дня и 2 ночи можно покорить одну из самых интересных вершин вблизи Красной поляны. Восхождение на гору Ачихо — настоящее приключение. Вы увидите сразу несколько климатических зон, озера и водопады, изумрудную зелень буковых лесов и пестрые луга. А добравшись до самого верха насладитесь потрясающей панорамой: окрестные горы и уходящее в даль бескрайнее черное море.
Наиболее затратный тур — это отдых на Красной Поляне. 7 дней и 6 ночей вы сможете завтракать с видом на горы. В рамках тура можно побывать в маленькой русской Швейцарии, испытать себя в горных походах и погрузиться в мир удивительной природы. Вы пройдете горными тропами, посетите горные озера, реки, водопады и смотровые площадки, покатаетесь на джипах и канатных дорогах.
Цены на туры варьируются от 14 900 рублей до 167 тысяч рублей.
Бюджетный вариант на 3 дня и 2 ночи включает обзорную экскурсию по городу Грозному, посещение православного храма Михаила Архангела, Башни Грозный Сити, Мечети «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова. Также в рамках тура запланирована обзорная экскурсия по Дербанту и Сулакскому каньону.
Самый роскошный тур рассчитан на 2 недели. За это время вы побываете на берегу Каспийского моря, прогуляетесь по улицам самого древнего города России, полюбуетесь видом на реку Сулак с высоты Сулакского каньона, познакомитесь с величественным Эльбрусом и увидите самые большие мечети в мире: «Сердце Чечни» и «Гордость мусульман» в Чечне. Также вы увидите древний христианский храм в Архызе и спуститесь в таинственную Азишскую пещеру в Адыгее.
Стоит отметить, что в этом году Тюменская область подписала соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Республикой Дагестан. А потому в ближайшее время для жителей региона могут появится новые предложения.
Также из Тюмени можно отправиться на горный Алтай, где стоимость туров варьируется от 13 800 рублей до 166 600. Путешествовать можно пешком, на лошадях, на машине и даже на вертолете.
Также много интересных туров есть для жалующих увидеть Байкал. Самый дешевый тур — 19 000 рублей, самый дорогой — 330 600 рублей.Однако стоит быть внимательными, некоторые туры доступны только в определенный сезон.
Отправиться можно и в Башкирию, где стоимость туров начинается от 10 710 рублей, а заканчивается — 69 900.
Но «тур мечты» можно составить себе и самостоятельно, ориентируясь на бюджет и личные предпочтения. Этот вариант сложнее, но, по отзывам путешественников, намного интереснее!