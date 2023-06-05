Отдых в России летом 2023: куда поехать из Тюмени и что посмотреть

Самый роскошный тур рассчитан на 2 недели. За это время вы побываете на берегу Каспийского моря, прогуляетесь по улицам самого древнего города России, полюбуетесь видом на реку Сулак с высоты Сулакского каньона, познакомитесь с величественным Эльбрусом и увидите самые большие мечети в мире: «Сердце Чечни» и «Гордость мусульман» в Чечне. Также вы увидите древний христианский храм в Архызе и спуститесь в таинственную Азишскую пещеру в Адыгее.