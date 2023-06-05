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Published Сегодня, 07:55

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Updated Сегодня, 08:02

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Отдых в России летом 2023: куда поехать из Тюмени и что посмотреть

5 июня 2023, 07:55
Фото: 1MI
Куда поехать на отдых летом 2023 из Тюмени

Куда поехать отдыхать в России летом 2023

Сезон отпусков уже начался и тюменцы стали задумываться, куда поехать отдыхать этим летом? Сочи? Алтай? Дагестан? «Наш город» узнал о самых интересных направлениях для незабываемого отдыха.
Сюжет
Туризм

Самые популярные направления для туризма

В турагенстве «Пегас» рассказали, что сейчас тюменцы чаще всего отправляются на отдых в культурную столицу России.

«Можно сказать, что лидирует Санкт-Петербург, на втором месте — Сочи. Это два самых востребованных направления. На третьем месте — Дагестан. Еще часто выбирают Калининград, но туда напрямую из Тюмени не улететь», — рассказали «Нашему городу» в турагенстве.
Самые популярные направления для туризма в России Самые популярные направления для туризма в России
Самые популярные направления для туризма в России
Фото: 1MI

Туры в Санкт-Петербург из Тюмени

По данным сервиса bolshayastrana.com, цены на поездки в Санкт-Петербург варьируются от 5 640 рублей до 44 950. Все зависит от программы и срока пребывания. Стоимость перелета в указанные суммы не включена.

Так в самый дешевый тур входит поездка на 5 дней и 4 ночи, в ходе которой путешественников обещают познакомить с лучшими архитектурными ансамблями и самыми известными памятниками монументальной скульптуры. Также в ходе поездки можно будет увидеть панорамы невских берегов и набережные малых рек. В стоимость входит только экскурсионная программа, но за проживание в гостинице можно доплатить.

В самый дорогой тур, продолжительностью 7 дней и 6 ночей предполагает также посещение Карелии. Для путешественников подготовили программу, включающую природные достопримечательности Карелии и неповторимая архитектура Петербурга. Это знаменитый нижний парк Петродворца, коллекция шедевров фирмы Карла Фаберже, а также каньоны и водопады Карелии вместе с самым посещаемым островом Ладоги — Святой Валаам.

Сколько стоит тур в Санкт-Петербург из Тюмени?Сколько стоит тур в Санкт-Петербург из Тюмени?
Сколько стоит тур в Санкт-Петербург из Тюмени?
Фото: 1MI

Туры в Сочи из Тюмени

Самый бюджетный тур в Сочи обойдется в 9 500 рублей, самый дорогой — 49 980.

Экономный вариант подойдет для любителей активного и экстремального отдыха — это восхождение на вершину Ачишхо. За 3 дня и 2 ночи можно покорить одну из самых интересных вершин вблизи Красной поляны. Восхождение на гору Ачихо — настоящее приключение. Вы увидите сразу несколько климатических зон, озера и водопады, изумрудную зелень буковых лесов и пестрые луга. А добравшись до самого верха насладитесь потрясающей панорамой: окрестные горы и уходящее в даль бескрайнее черное море.

Наиболее затратный тур — это отдых на Красной Поляне. 7 дней и 6 ночей вы сможете завтракать с видом на горы. В рамках тура можно побывать в маленькой русской Швейцарии, испытать себя в горных походах и погрузиться в мир удивительной природы. Вы пройдете горными тропами, посетите горные озера, реки, водопады и смотровые площадки, покатаетесь на джипах и канатных дорогах.

Туры в Дагестан из Тюмени

Цены на туры варьируются от 14 900 рублей до 167 тысяч рублей.

Бюджетный вариант на 3 дня и 2 ночи включает обзорную экскурсию по городу Грозному, посещение православного храма Михаила Архангела, Башни Грозный Сити, Мечети «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова. Также в рамках тура запланирована обзорная экскурсия по Дербанту и Сулакскому каньону.

Самый роскошный тур рассчитан на 2 недели. За это время вы побываете на берегу Каспийского моря, прогуляетесь по улицам самого древнего города России, полюбуетесь видом на реку Сулак с высоты Сулакского каньона, познакомитесь с величественным Эльбрусом и увидите самые большие мечети в мире: «Сердце Чечни» и «Гордость мусульман» в Чечне. Также вы увидите древний христианский храм в Архызе и спуститесь в таинственную Азишскую пещеру в Адыгее.

Стоит отметить, что в этом году Тюменская область подписала соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Республикой Дагестан. А потому в ближайшее время для жителей региона могут появится новые предложения.

Тур в Дагестан из ТюмениТур в Дагестан из Тюмени
Тур в Дагестан из Тюмени
Фото: 1MI

Куда еще поехать на отдых в России?

Также из Тюмени можно отправиться на горный Алтай, где стоимость туров варьируется от 13 800 рублей до 166 600. Путешествовать можно пешком, на лошадях, на машине и даже на вертолете.

Также много интересных туров есть для жалующих увидеть Байкал. Самый дешевый тур — 19 000 рублей, самый дорогой — 330 600 рублей.Однако стоит быть внимательными, некоторые туры доступны только в определенный сезон.

Отправиться можно и в Башкирию, где стоимость туров начинается от 10 710 рублей, а заканчивается — 69 900.

Но «тур мечты» можно составить себе и самостоятельно, ориентируясь на бюджет и личные предпочтения. Этот вариант сложнее, но, по отзывам путешественников, намного интереснее!

#Алиса Вернер#Туризм#Отдых#Летний отдых#Отпуск#Путешествия#Общество#Тюменцы#Тюменская область#Сочи#Санкт-Петербург#Дагестан
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