Эксперты рассказали, как можно похудеть с помощью окрошки

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Эксперт по снижению и набору веса Светлана Бабаева рассказала корреспонденту телеканала «Саратов 24» как это сделать.
«Прежде всего, ориентируемся на трехразовое питание. Любой прием пищи должен быть полноценным, чтобы не тянуло на перекусы между основными приемами пищи», — отметила Светлана Бабаева.
В окрошке больше половины блюда должны составлять мясные продукты и яйца. Это даст сытость и обеспечит организм достаточным количеством белка. Белок жизненно необходим каждому человеку. Сочность окрошке добавят огурцы.
Разнообразит блюдо — зелень, её можно положить сколь угодно много. В классическом рецепте окрошки присутствует варёный картофель. Вот о нём поговорим, чуть подробнее. Для целей снижения веса это, пожалуй, самый неподходящий продукт. Его количество следует уменьшить.
В окрошку следует добавить воду с яблочным уксусом или лимонным соком. Это очень гармонично, пикантно, вкусно и ещё улучшит пищеварение. Заправить окрошку лучше жирной сметаной. Эксперт отмечает, что окрошку рекомендуется есть пару раз в день, и уже через неделю можно увидеть приятный результат. При этом, конечно, нужно соблюдать питьевой режим, спать хорошо и минимизировать стресс.
Ранее «Наш город» отмечал, что тюменских дачников, которые продают урожай вдоль дороги, могут оштрафовать. Запретов для любителей огородов может стать больше. При этом по закону владельцы участков могут реализовывать продукты, которые были выращены в огороде (картошка, огурцы, малина, клубника, яблоки).