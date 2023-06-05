Эксперты рассказали, как можно похудеть с помощью окрошки

В окрошку следует добавить воду с яблочным уксусом или лимонным соком. Это очень гармонично, пикантно, вкусно и ещё улучшит пищеварение. Заправить окрошку лучше жирной сметаной. Эксперт отмечает, что окрошку рекомендуется есть пару раз в день, и уже через неделю можно увидеть приятный результат. При этом, конечно, нужно соблюдать питьевой режим, спать хорошо и минимизировать стресс.