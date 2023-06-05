Необычно большую Луну можно было увидеть в небе Тюмени. Фото

В конце мая «Наш город» сообщал, что в одном из тюменских сёл видели торнадо. Очевидцами необычного природного явления «пыльного вихря» стали на днях жители села Тукуз Вагайского района. Обычно подобные вихри характерны для стран Северной и Южной Америки. В этот же день вихри наблюдали жители Курганской области.