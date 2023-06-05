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Необычно большую Луну можно было увидеть в небе Тюмени. Фото

5 июня 2023, 10:55
Фото: Скрин "ЧС Тюмень"

Тюменцы запечатлели необычно большую Луну. Фото

Жители областной столицы сообщают о необычно большой Луне. Её можно было увидеть вчера, 4 июня.
«И позавчера луна радовала глаз. Большая и близко к земле. Жалко камера телефона не передает этих красот», — отмечает подписчик паблика «ЧС Тюмень».

В конце мая «Наш город» сообщал, что в одном из тюменских сёл видели торнадо. Очевидцами необычного природного явления «пыльного вихря» стали на днях жители села Тукуз Вагайского района. Обычно подобные вихри характерны для стран Северной и Южной Америки. В этот же день вихри наблюдали жители Курганской области.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Луна#Погода#Александр Мязин
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