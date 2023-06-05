На модернизацию водопроводных сетей Тобольска в 2023 году затратят 635 млн рублей

В сентябре специалисты завершат один из проектов — строительство закольцовки Жуковского и Соколовского водозаборов. Эти водозаборы — единственные в Тобольске, резерва у них нет. Чтобы у каждого источника появился резерв, необходима новая магистраль между водоводами: так вода сможет бесперебойно поступать в дома горожан, вне зависимости от проведения работ на объектах или форс-мажоров.

По проекту специалистам необходимо построить закольцовку общей протяженностью более 3,5 км. 1,2 км новых труб работники уже проложили. Это современные полиэтиленовые трубопроводы, которые снизят вероятность аварий на сетях и уменьшат потери воды при транспортировке. Срок службы таких труб составляет несколько десятилетий. По завершению всех работ территорию, где проходила стройка, благоустроят.



Параллельно сотрудники СУЭНКО приступили к реконструкции водоочистных сооружений Жуковской насосно-фильтровальной станции и замене метода обеззараживания очищаемой воды (для этого построят специальное здание).

Сегодня уровень износа оборудования на Жуковской НФС составляет 70%. Его полностью заменят до конца года: это оптимизирует технологические процессы. Более технологичным станет и процесс обеззараживания воды. Все необходимое оборудование специалисты уже закупили. Реконструкция завершится в конце 2023 года.



Третий проект концессионных соглашений — реконструкция сетей водоснабжения на Жуковском водозаборе от водопроводной камеры №24 до №4. Трубопроводы находятся в работе уже 30 лет и имеют предельный уровень износа — 80%. В таком состоянии обеспечить свою главную функцию — бесперебойное водоснабжение не представлялось возможным.

Для проекта необходимо построить новую сеть общей протяженностью 2,3 км. Из них 900 м специалисты уже проложили. Как и при строительстве закольцовки, здесь будут применяться полиэтиленовые трубы, которые не подвержены коррозии и по сравнению со стальными имеют лучшие гидравлические характеристики. Работы по этому концессионному соглашению завершатся в сентябре.



Таким образом, 2023 год станет прорывным для Тобольска. Концессионные соглашения между СУЭНКО и органами власти решат одну из важнейших задач — техническое перевооружение городской централизованной системы водоснабжения. Модернизированные водопроводные сети смогут бесперебойно поставлять качественную воду в дома горожан.