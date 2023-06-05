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Мясо тюменских кур поставят в страны СНГ и Китай

5 июня 2023, 14:21
Фото: 1MI

Тюменская птицефабрика готова поставить куриное мясо за границу

Мясо кур тюменской компании будут поставлять в Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию. Возможны поставки в Китай.

По данным сайта prodo.ru, компания прошла необходимую аттестацию, отправка запланирована на второе полугодие 2023 года.

«Уверен, мы будем успешно конкурировать со своим ассортиментом на рынках стран ЕАЭС. Кроме того, развитие экспорта увеличит конкурентоспособность птицефабрики», — сообщил директор АО «ПРОДО Тюменский бройлер» Александра Цальцалько.

Первая партия составит около 100 тонн, её поставят за месяц. Далее возможны продажи мяса в Китай.

Ранее «Наш город» сообщал, что из тюменских аптек пропали препараты содержащие железо.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Работа#Бизнес#Мясо
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