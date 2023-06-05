Мясо тюменских кур поставят в страны СНГ и Китай

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
По данным сайта prodo.ru, компания прошла необходимую аттестацию, отправка запланирована на второе полугодие 2023 года.
«Уверен, мы будем успешно конкурировать со своим ассортиментом на рынках стран ЕАЭС. Кроме того, развитие экспорта увеличит конкурентоспособность птицефабрики», — сообщил директор АО «ПРОДО Тюменский бройлер» Александра Цальцалько.
Первая партия составит около 100 тонн, её поставят за месяц. Далее возможны продажи мяса в Китай.
Ранее «Наш город» сообщал, что из тюменских аптек пропали препараты содержащие железо.