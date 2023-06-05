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Леонид Агутин и Тюменский филармонический оркестр выпустят совместный альбом

5 июня 2023, 13:53
Фото: 1MI

Совместный альбом выпустят Тюменский филармонический оркестр и Леонид Агутин

У Леонида Агутина и Тюменского филармонического оркестра выйдет совместный альбом. Он должен появиться после фестиваля «Лето в Тобольском кремле».

Леонид Агутин примет участие в мероприятии, которое пройдет с 29 июня по 15 июля в Тобольске. В 2022 году фестиваль вошел в ТОП-3 Russia Event Awards как лучшее туристическое событие.

«Специально для концерта, который пройдет под открытым небом, создают аранжировки», — сообщается в Telegram-канале «Тюменская область».

Ранее «Наш город» отмечал, что в Тобольском кремле выступят Леонид Агутин и Игорь Бутман. На концерте Агутина будут предусмотрены танцевальные зоны.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Работа#Концертно-театральное объединение#Концерты
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