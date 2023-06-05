Леонид Агутин и Тюменский филармонический оркестр выпустят совместный альбом

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Леонид Агутин примет участие в мероприятии, которое пройдет с 29 июня по 15 июля в Тобольске. В 2022 году фестиваль вошел в ТОП-3 Russia Event Awards как лучшее туристическое событие.
«Специально для концерта, который пройдет под открытым небом, создают аранжировки», — сообщается в Telegram-канале «Тюменская область».
Ранее «Наш город» отмечал, что в Тобольском кремле выступят Леонид Агутин и Игорь Бутман. На концерте Агутина будут предусмотрены танцевальные зоны.