Итальянский пианист посетил Тюмень и открыл для себя «холодную Сибирь»

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Вчера он дал интервью одному из местных телеканалов, для себя он открыл «холодную Сибирь» с другой стороны. Стоит отметить, что он хорошо говорит на русском языке.
«Уже скучаю по деревянным домикам в историческом центре города, по Туре и по светлым лесам элегантных берез», — отметил Лоренцо Баньяти.
Ранее «Наш город» сообщал, что в конце мая Тюменцы раскупили практически все билеты на концерт группы «Ария».