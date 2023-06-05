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Итальянский пианист посетил Тюмень и открыл для себя «холодную Сибирь»

5 июня 2023, 13:20
Фото: Скрин телеканал "Вести Регион-Тюмень"

В Тюмени итальянский пианист «холодную Сибирь» с другой стороны

Итальянский пианист и популярный блогер Лоренцо Баньяти посетил Тюмень и остался ею доволен.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Вчера он дал интервью одному из местных телеканалов, для себя он открыл «холодную Сибирь» с другой стороны. Стоит отметить, что он хорошо говорит на русском языке.

«Уже скучаю по деревянным домикам в историческом центре города, по Туре и по светлым лесам элегантных берез», — отметил Лоренцо Баньяти.

Ранее «Наш город» сообщал, что в конце мая Тюменцы раскупили практически все билеты на концерт группы «Ария».

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Бизнес
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