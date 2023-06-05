Интересные находки в мусоре: горящие угли, футбольная форма и удостоверение француза

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Недавно, в разгар лесных пожаров, экипаж спецтехники «ТЭО» сумел предотвратить горячее ЧП. В селе Викулово неизвестный решил выбросить в контейнер горящие угли. Мало того, что человек нарушил особый противопожарный режим, он еще и подверг прямой опасности жизни и имущество всего села.
«Чудом огонь не успел разгореться, по счастливой случайности в это время на площадку подъехал мусоровоз, чтобы загрузить содержимое бака. Мужчины сразу сообщили о ситуации в необходимые службы, а контейнер залили водой, что была под руками. Ёмкость и площадка не пострадали. Если бы не опыт и внимательность работников, угли могли попасть также в кузов мусоровоза и разгореться внутри спецтехники», — рассказали в ООО «ТЭО».
Регоператор также напоминает о том, что выброшенные непотушенные сигареты, угли и другие огнеопасные предметы категорически нельзя выбрасывать в контейнеры с общим мусором.
Паспорта в руках сортировщиков мусора оказываются часто, чаще всего это происходит случайно или из-за чьей-то маленькой шалости.
«Интересно, что многие документы в обложке и во вполне пригодном виде. Также мы нередко обнаруживаем водительские удостоверения, СНИЛСы и другие важные документы», — рассказал Виктор Загидулин, начальник цеха тюменского мусоросортировочного завода.
Однако случалось находить и документы иностранцев. Так сотрудники тюменского мусоросортировочного завода обнаружили паспорт гражданина Франции! Удивление находка, конечно вызвала, но вопросов к действиям, которые необходимо предпринять, не было. На заводе уже давно действует отлаженная система.
«Эту находку, как и все найденные в документы, работники Тюменского экологического объединения передали в правоохранительные органы», — объяснили в ООО «ТЭО».
Если вы случайно выбросили документы, то можете попробовать обратиться на горячую линию Тюменского экологического объединения и назвать адрес площадки. Так однажды тюменская семья смогла вернуть историю болезни одного из домочадцев. Технику разгрузили в специализированной зоне и нашли нужный пакет. Правда это было, скорее, счастливое стечение обстоятельств: найти в большой массе отходов какую-то вещь специально — практически невозможно.
Как-то в Тюмень на чемпионат по футболу приезжала команда из Москвы «Сатурн», ребята остановились в гостинице, их форма была сложена в пакеты, чтобы отдать ее для стирки. Но местная сотрудница решила, что в пакетах лежит мусор и все выбросила.
Пропажа обнаружилась, когда мусоровоз уже забрал форму с контейнерной площадки и повез ее на мусоросортировочный завод. Тренер и команда начали серьезно беспокоиться и обратились с этой историей к регоператору.
«По прибытию на завод спецтехнику уже ждали и, чтобы пропажа не затерялась в массе коммунальных отходов, разгрузили в отдельной зоне. Эта история закончилось благополучно — футбольная форма не пострадала, хоть и нуждалась в химчистке. Правда кто-то из футболистов остался без гетр: удалось отыскать 19 шорт, 19 футболок и только 13 пар гольфов», — рассказали в ООО «ТЭО».
Одним летом неравнодушная тюменка обнаружила большую свалку в лесном массиве и оповестила об этом необходимые службы. В куче мусора очевидцы заметили старинные фотографии. Часть из них разобрали, но, когда представители регоператора проводили замеры одной из этих куч мусора, они заметили еще одну раритетную фотографию военнослужащего, которая пряталась в толще отходов.
«Мы бережно храним портрет, но так и не определились, кому его можно передать. Вариант просто выбросить его, конечно, не рассматривался. Фотография требует небольшой реставрации, но в целом — в хорошем состоянии. Возможно, есть эксперты или музеи, которые найдут для неё место в своём архиве», — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».