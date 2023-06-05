Интересные находки в мусоре: горящие угли, футбольная форма и удостоверение француза

Как-то в Тюмень на чемпионат по футболу приезжала команда из Москвы «Сатурн», ребята остановились в гостинице, их форма была сложена в пакеты, чтобы отдать ее для стирки. Но местная сотрудница решила, что в пакетах лежит мусор и все выбросила.