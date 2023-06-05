Грузовик опрокинулся на бок в районе Лесобазы в Тюмени. Фото

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
«Лесобаза, возле „Скандии“ опрокинулся грузовик», — сообщается в паблике ВК «Авто Тюмень. ДТП».
На данном участке трассы движение было частично заблокировано. Горожане полагают, что «Газель» выехала за пределы дороги из-за превышения скорости.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня на тюменской трассе в ДТП пострадали сразу шесть человек. Всё произошло на 175-м километра трассы Шадринск-Ялуторовск. Столкнулись две легковушки, ехавшие в попутном направлении. Один из водителей пошел на обгон, второй поворачивал.