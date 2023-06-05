Грузовик опрокинулся на бок в районе Лесобазы в Тюмени. Фото

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня на тюменской трассе в ДТП пострадали сразу шесть человек. Всё произошло на 175-м километра трассы Шадринск-Ялуторовск. Столкнулись две легковушки, ехавшие в попутном направлении. Один из водителей пошел на обгон, второй поворачивал.