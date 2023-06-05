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Грузовик опрокинулся на бок в районе Лесобазы в Тюмени. Фото

5 июня 2023, 16:33
Фото: Авто Тюмень. ДТП

«Газель» свалилась на бок в районе Лесобазы в Тюмени. Фото

В областной столице 5 июня на Лесобазе на правый бок опрокинулся грузовик. Пострадавших нет.
«Лесобаза, возле „Скандии“ опрокинулся грузовик», — сообщается в паблике ВК «Авто Тюмень. ДТП».

На данном участке трассы движение было частично заблокировано. Горожане полагают, что «Газель» выехала за пределы дороги из-за превышения скорости.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня на тюменской трассе в ДТП пострадали сразу шесть человек. Всё произошло на 175-м километра трассы Шадринск-Ялуторовск. Столкнулись две легковушки, ехавшие в попутном направлении. Один из водителей пошел на обгон, второй поворачивал.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Погода в Тюмени#Безопасность на дорогах#Деньги#Бизнес
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