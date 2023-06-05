Глава РЭО Буцаев отчитался о ходе строительства экотехнопарков на форуме

Буцаев раскрыл подробности реализации крупного инфраструктурного проекта на федеральном уровне. Он заявил, что восемь новых экотехнопарков появятся во всех ФО. Сейчас участники таких проектов найдены и оформлены, разработаны все проектно-сметные документы, проведена экспертиза. Примечательно, что на данный момент уже все площадки, кроме двух, получили разрешение на возведение предприятий. В июне 2023 года стартует строительство, а в течение следующего года все предприятия должны быть полностью готовы к запуску. По словам гендиректора РЭО — главное, что уже обеспечена наполняемость, а всего в реализации инициативы будут участвовать порядка 40 резидентов.