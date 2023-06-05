Глава РЭО Буцаев отчитался о ходе строительства экотехнопарков на форуме

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Как сообщает gorod55.ru, он рассказал, что строительство экопромышленных парков во всех макрорегионах России стартует уже в первых числах июня.
Буцаев раскрыл подробности реализации крупного инфраструктурного проекта на федеральном уровне. Он заявил, что восемь новых экотехнопарков появятся во всех ФО. Сейчас участники таких проектов найдены и оформлены, разработаны все проектно-сметные документы, проведена экспертиза. Примечательно, что на данный момент уже все площадки, кроме двух, получили разрешение на возведение предприятий. В июне 2023 года стартует строительство, а в течение следующего года все предприятия должны быть полностью готовы к запуску. По словам гендиректора РЭО — главное, что уже обеспечена наполняемость, а всего в реализации инициативы будут участвовать порядка 40 резидентов.
Гендиректор РЭО заявил, что создание экономики замкнутого цикла на государственном уровне можно считать одним из важных этапов воплощения реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в стране. На данный момент реализуются несколько десятков инициатив этого направления. Например, в Московской области был построен самый крупный в РФ комплекс по переработке полимерных отходов.
Буцаев отметил, что стратегия по формированию экономики замкнутого цикла не изменилась, при этом строительство новых предприятий по обращению с отходами ведется опережающими темпами. Он пообещал, что показатели федерального проекта, на которые необходимо выйти к 2024 году, будут достигнуты.
По его словам, даже сейчас, несмотря на возникающие трудности, реформа и формирование системы инфраструктуры в области обращения со строительными, сельскохозяйственными, промышленными и бытовыми отходами продолжают воплощаться в жизнь по плану. Ее реализация стала возможна во многом благодаря поддержке государства.
XIV Международный форум «Экология» проходит в столице 5−6 июня. В рамках более 30 секций выступают предприниматели, ученые, отраслевые специалисты, общественники. Каждый год аудитория форума превышает тысячу человек, включая россиян и представителей иностранных организаций.