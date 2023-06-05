nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Изображение материала

Дожди ожидаются на севере Тюменской области. В Тюмени будет ветрено

5 июня 2023, 11:11
Фото: 1MI

В Тюмени ожидается ветреная погода, а на севере региона дожди

Осадки в ближайшее время ожидаются на севере Тюменской области. Ветер принесёт похолодание, влажность повысится до 60%.

По данным Гисметео, в Тобольске до 9 июня может выпасть до 0,5 мм осадков. Ливень ожидается к концу недели. Погода сменится из-за северного ветра, его порывы могут составит 9-10 метров в секунду.

Дожди возможны и в Тюмени, но 11 июня. До этого в городе ожидается ветреная погода и похолодание. Днём до + 24 градусов, на данный момент в областной столице + 29.

Ранее «Наш город» сообщал, что жара может продлиться в Тюменской области ещё 2 дня. Температура воздуха днём составит до + 36 градусов.

Читайте также:
Тюменцы будут страдать от 36-градусной жары до среды
#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода
Подпишитесь
В одной из новостроек Тюмени обрушился потолок: жильцы получили серьезные травмы
Сегодня, 01:49
Отдых в России летом 2023: куда поехать из Тюмени и что посмотреть
Сегодня, 07:55
Интересные находки в мусоре: горящие угли, футбольная форма и удостоверение француза
Сегодня, 06:17
Тюменцы будут страдать от 36-градусной жары до среды
Сегодня, 08:42
Пятнадцать тюменцев спасли из огня, а вот из воды спасти всех не удалось
Сегодня, 07:21
Видео. «Агрессор на дороге»: «учитель» на Škoda подрезает тюменских автоледи
Сегодня, 09:57