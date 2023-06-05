Дожди ожидаются на севере Тюменской области. В Тюмени будет ветрено

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
По данным Гисметео, в Тобольске до 9 июня может выпасть до 0,5 мм осадков. Ливень ожидается к концу недели. Погода сменится из-за северного ветра, его порывы могут составит 9-10 метров в секунду.
Дожди возможны и в Тюмени, но 11 июня. До этого в городе ожидается ветреная погода и похолодание. Днём до + 24 градусов, на данный момент в областной столице + 29.
Ранее «Наш город» сообщал, что жара может продлиться в Тюменской области ещё 2 дня. Температура воздуха днём составит до + 36 градусов.