«Агрессор на дороге»: «учитель» на Škoda подрезает тюменских автоледи

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
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Updated Сегодня, 09:59
В редакцию «Нашего города» обратился читатель, который сообщил о водителе, угрожающем безопасности дорожного движения в Тюмени.
Мужчина за рулем Škoda обгоняет автомобиль и резко тормозит.
«Некий водитель, обогнав автомобиль, убедившись что за рулем женщина и пассажир тоже женщина, решил показать какой он „мачо“ и наказать девушек „по-мужски“. По итогу он создал аварийную ситуацию!», — сообщает читатель и прикрепляет видео, представленное выше.
В результате такого маневра никто не пострадал, даже машины не получили царапин. Однако это заслуга водителя авто с видеорегистратором, которая успела среагировать на выпад.
Предполагается, что за рулем Škoda находился «учитель», так называют водителей, которые пугают других участников дорожного движения подобными маневрами, полагая, что наказывают их за несоблюдения общепринятых на дороге правил. Чаще всего такой метод применяется «учителями», если другой водитель едет медленно в левой полосе.
В нашем телеграм-канале мы опросили более 600 человек и 50% респондентов уверены, что «учителей» нужно пожизненно лишать прав. 47% считают, что таким водителям необходимо выписывать крупные штрафы. И 3% опрошенных не видят в подобных действиях ничего противоправного.
Законы, касающиеся водителей, чаще всего подразумевают серьезную ответственность только в случае, если кто-то пострадал, причем серьезно. В УК РФ есть статья 264, подразумевающая ответственность за нарушение ПДД, повлекшее, как минимум, тяжкий вред здоровью. Все прочие случаи — административные дела.
В данном случае применима статья 21.30 КоАП — опасное вождение. Под этим термином понимаются маневры, которые создают угрозу для окружающих. Она может заключаться в неуместном применении резкого торможения, несоблюдении бокового интервала или дистанции до соседнего автомобиля, воспрепятствовании обгону и т. д.
Все эти действия повышают риск ДТП, а потому сотрудники ГИБДД, после сообщений о таких инцидентах, ищут водителя и привлекают его к административной ответственности, выписывая штраф в 5 тысяч рублей.
В ГИБДД по Тюменской области сообщили, что в подобных случаях можно обратиться в инспекцию безопасности дорожного движения для привлечения водителя к ответственности. Заявления принимаются круглосуточно.
Специалисты рекомендуют не пытаться наказать нарушителя самостоятельно и не вступать с ним в словесную перепалку, так как водитель может быть агрессивным.
«У такого водителя появляется стойкое убеждение в том, что его самого никто не сможет наказать, ведь он убежден, что лучше других разбирается в вождении. Это можно сравнить с синдромом Бога. В таком состоянии человек на дороге не подвластен никакому контролю и особо опасен», — считает психолог Татьяна Крестьянникова.
Тюменцы, встречая «учителей» на дороге, вспоминают трагедию, произошедшую 30 сентября 2021 года на Московском тракте. За рулем была женщина, на пассажирском сын, в автомобиле Ssang Yong они двигались по левой полосе. Но скорость движения не устроила водителя Subaru, который дважды вылетал под автомобиль матери и сына, после чего давал по тормозам.
Один из таких маневров закончился фатально, женщина потеряла управление и Ssang Yong вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. Пассажир и водитель вылетели из машины. Они скончались от полученных травм.
Тогда на «учителя» завели уголовное дело по части 5 статьи 264, по которой его признали виновным и отправили в колонии общего режима на 3 года. Известно, что он подавал апелляцию, чтобы оспорить реальный срок, но ее оставили без удовлетворения.
Специалисты в области дорожного движения напоминают, что любой сомнительный маневр, будь то «учительство» или «шашки» может привести к серьезным последствиям. Находясь на дороге, важно думать не только о затраченном на путь времени, но и о безопасности участников дорожного движения.