«Агрессор на дороге»: «учитель» на Škoda подрезает тюменских автоледи

Тюменцы, встречая «учителей» на дороге, вспоминают трагедию, произошедшую 30 сентября 2021 года на Московском тракте. За рулем была женщина, на пассажирском сын, в автомобиле Ssang Yong они двигались по левой полосе. Но скорость движения не устроила водителя Subaru, который дважды вылетал под автомобиль матери и сына, после чего давал по тормозам.