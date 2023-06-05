6 новых пожаров возникло в Тюменской области за сутки

По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства на 5 июня в регионе зафиксировано 10 лесных пожаров, 7 из которых уже локализованы. За прошедшие сутки произошло 6 новых пожаров в лесном массиве. Удалось ликвидировать 5 других — площадью в 34,7 гектаров.