6 новых пожаров возникло в Тюменской области за сутки

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства на 5 июня в регионе зафиксировано 10 лесных пожаров, 7 из которых уже локализованы. За прошедшие сутки произошло 6 новых пожаров в лесном массиве. Удалось ликвидировать 5 других — площадью в 34,7 гектаров.
Департамент прогнозирует на 6 и 7 июня практически во всех зонах (кроме Уватской) пятый класс пожарной опасности (чрезвычайная степень). Специалисты просят реагировать на возможность появление пожаров, с учетом высокого риска.