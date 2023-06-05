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6 новых пожаров возникло в Тюменской области за сутки

5 июня 2023, 04:16
Фото: 1MI
В Тюменской области сохраняется высокий уровень пожарной опасности.

Высокий уровень пожарной опасности сохраняется в Тюменской области

В Тюменской области сохраняется высокий уровень пожарной опасности, особенно в Уватской и Ишимской авиазонах, где установлен четвертый класс, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства на 5 июня в регионе зафиксировано 10 лесных пожаров, 7 из которых уже локализованы. За прошедшие сутки произошло 6 новых пожаров в лесном массиве. Удалось ликвидировать 5 других — площадью в 34,7 гектаров.

Департамент прогнозирует на 6 и 7 июня практически во всех зонах (кроме Уватской) пятый класс пожарной опасности (чрезвычайная степень). Специалисты просят реагировать на возможность появление пожаров, с учетом высокого риска.

#Олеся Киреева#Лето#Ландшафтный пожар#Пожар#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
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