Ялуторовские библиотеки приглашают школьников на досуговую площадку с VR-шлемом

Стоит отметить, что в Тюменской области к организации летнего отдыха детей всегда подходят очень ответственно. Чтобы местным ребятам было не скучно на каникулах, для них проводят различные выставки, фестивали, спартакиады и другие мероприятия. Также с каждым годом растет число школьников, которые посещают летние смены по месту жительства.