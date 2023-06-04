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Posted 4 июня 12:53

Published 4 июня 12:53

Modified Сегодня, 18:21

Updated Сегодня, 18:21

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Ялуторовские библиотеки приглашают школьников на досуговую площадку с VR-шлемом

4 июня 2023, 12:53
Фото: 1MI
Детский отдел Центральной городской библиотеки Ялуторовска организовал для школьников летнюю досуговую площадку «ЭкоПриклюЧтения». При помощи современных гаджетов ребят здесь будут знакомить с разнообразием природы и сохранении ее богатств, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Местные библиотекари надеются, что цифровые технологии сделают занятия для школьников более увлекательными и интересными.

«Участники площадки узнают много нового о нашей планете Земля. Все это с помощью современной техники — VR-шлем, популярные настольные игры, игровая приставка XBOX, а также лучших новинок литературы!», — сказано в сообщении.

Также школьников ждут творческие мастер-классы по работе с природными материалами. В конце программы самые активные ее участники получат диплом «ЭКОагент», а самые читающие — почётный сертификат «Лидер летнего чтения».

В городской библиотеке №4 для ребят пройдет книжная выставка-загадка «Вот оно какое, книжкино лето». Библиотека предлагает ребятам заполнить свободное время чтением ярких, увлекательных книг о приключениях и путешествиях, детективов, рассказов и сказок, смешных и фантастических историй, книг по летнему чтению.

Стоит отметить, что в Тюменской области к организации летнего отдыха детей всегда подходят очень ответственно. Чтобы местным ребятам было не скучно на каникулах, для них проводят различные выставки, фестивали, спартакиады и другие мероприятия. Также с каждым годом растет число школьников, которые посещают летние смены по месту жительства.

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