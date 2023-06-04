Ялуторовские библиотеки приглашают школьников на досуговую площадку с VR-шлемом

Posted 4 июня 12:53
Published 4 июня 12:53
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
Местные библиотекари надеются, что цифровые технологии сделают занятия для школьников более увлекательными и интересными.
«Участники площадки узнают много нового о нашей планете Земля. Все это с помощью современной техники — VR-шлем, популярные настольные игры, игровая приставка XBOX, а также лучших новинок литературы!», — сказано в сообщении.
Также школьников ждут творческие мастер-классы по работе с природными материалами. В конце программы самые активные ее участники получат диплом «ЭКОагент», а самые читающие — почётный сертификат «Лидер летнего чтения».
В городской библиотеке №4 для ребят пройдет книжная выставка-загадка «Вот оно какое, книжкино лето». Библиотека предлагает ребятам заполнить свободное время чтением ярких, увлекательных книг о приключениях и путешествиях, детективов, рассказов и сказок, смешных и фантастических историй, книг по летнему чтению.
Стоит отметить, что в Тюменской области к организации летнего отдыха детей всегда подходят очень ответственно. Чтобы местным ребятам было не скучно на каникулах, для них проводят различные выставки, фестивали, спартакиады и другие мероприятия. Также с каждым годом растет число школьников, которые посещают летние смены по месту жительства.