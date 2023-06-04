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В Тюмени на Теплотехников отменили левые повороты

4 июня 2023, 06:04
Фото: 1MI

В Тюмени еще на одной улице отменили левые повороты

В Тюмени на участке на пересечения автомобильной дороги Тюмень — Боровский — Богандинский и улицы Теплотехников с сегодняшнего дня меняется схема движения транспортных средств.
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Тюмень

С данного участка автодороги исключат левые повороты со всех направлений. В настоящее время идут работы по установке дорожных знаков и ограждений. Для обеспечения дорожной безопасности и информирования участников движения здесь несут службу наряды ДПС, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня до четырех часов дня частично будет перекрыт центр города и район Дома Обороны из-за проведения массового спортивного мероприятия.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Тюмень#Дороги#Отмена левых поворотов#Тюменская область
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