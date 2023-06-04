В Тюмени на Теплотехников отменили левые повороты

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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С данного участка автодороги исключат левые повороты со всех направлений. В настоящее время идут работы по установке дорожных знаков и ограждений. Для обеспечения дорожной безопасности и информирования участников движения здесь несут службу наряды ДПС, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня до четырех часов дня частично будет перекрыт центр города и район Дома Обороны из-за проведения массового спортивного мероприятия.