В Тюмени на Теплотехников отменили левые повороты

С данного участка автодороги исключат левые повороты со всех направлений. В настоящее время идут работы по установке дорожных знаков и ограждений. Для обеспечения дорожной безопасности и информирования участников движения здесь несут службу наряды ДПС, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД.