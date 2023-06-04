В Тюмени местные бизнесмены расчистили пруд и начали брать с горожан деньги за вход

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
По словам горожан, вход для детей на огороженном участке водоема — 50 рублей, для взрослых — 100 рублей. Деятельность бизнесменов у местных жителей вызвала возмущение, несмотря на то, что платным является лишь небольшой участок пруда. Большая часть доступна для отдыхающих бесплатно.
«На пруду студенческом твориться беспредел, взимают плату за купание на огороженном участке. Прошу обратить внимание администрации города на данный объект», — возмутились горожане в социальных сетях.
Заметим, пруд Студенческий не входит в список безопасных мест для купания. Вода здесь не соответствует санитарным нормам. Кроме того, отсутствует оборудованный пляж.
На сегодняшний день Роспотребнадзор разрешил тюменцам принимать водные процедуры только в акваториях пруда Лесной, озера Андреевское на 21-м километре Ялуторовского тракта, озера Арсеньевское (АНО ОДООЦ «Ребячья республика»), акватория Полушинское (филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка»), озера Верхнее Кривое на базе отдыха «Верхний бор» и в водоеме на территории оздоровительного центра «Сибирь».
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тобольске на Песчаном карьере утонул подросток. Ребенок купался без присмотра взрослых.