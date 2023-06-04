В Тюмени местные бизнесмены расчистили пруд и начали брать с горожан деньги за вход

По словам горожан, вход для детей на огороженном участке водоема — 50 рублей, для взрослых — 100 рублей. Деятельность бизнесменов у местных жителей вызвала возмущение, несмотря на то, что платным является лишь небольшой участок пруда. Большая часть доступна для отдыхающих бесплатно.