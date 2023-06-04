В Тюмени квартиры-малютки теперь стоят почти 3 миллиона рублей

С начала года стоимость квадратного метра в квартирах-малютках в Тюмени выросла на 5% — до 121 тысячи рублей. Средняя цена на малогабаритное жилье увеличилась с января на 7,6%. Сегодня она составляет 2 миллиона 945 тысяч рублей.