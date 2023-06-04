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В Тюмени квартиры-малютки теперь стоят почти 3 миллиона рублей

4 июня 2023, 05:47
Фото: 1MI

В Тюмени растет спрос на малогабаритные квартиры

В Тюмени растет спрос на малогабаритные квартиры, площадь которых не превышает 32 квадратных метров. Одновременно с этим увеличивается и их стоимость.
Сюжет
Тюмень

С начала года стоимость квадратного метра в квартирах-малютках в Тюмени выросла на 5% — до 121 тысячи рублей. Средняя цена на малогабаритное жилье увеличилась с января на 7,6%. Сегодня она составляет 2 миллиона 945 тысяч рублей.

В среднем по России рост стоимости студий и однушек достиг 4,8% (2 миллиона 947 тысяч рублей).

«Рост цен на малогабаритки соответствует росту на обычные квартиры вторичного рынка. Сейчас интерес к „вторичке“ увеличился из-за перетока спроса из сегмента новостроек, где цены оказались неадекватно высоки. Дальше ситуация, видимо, будет развиваться подобным же образом: где-то цены на студии и маленькие „однушки“ продолжат расти, а в столицах — сдуваться. В Москве и Петербурге баланс спроса и предложения оказался не в пользу продавцов — из-за бурного строительства и большой доли малогабариток до 32 квадратных метров в жилых проектах с первичного рынка на вторичный перешло слишком много квартир, и спрос не поспевает за пополнением экспозиции», — пояснил генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске выставили на продажу объект культурного наследия за 1 рубль.

#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Рост цен#Тюмень#Квартиры#Квартиры-студии#Тюменская область
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