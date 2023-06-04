Тюменцам обещают дожди и похолодание

Во вторник жара в Тюмени немного спадет. Максимальная дневная температура воздуха в этот день составит +24…+26, ночью термометры покажут +15…+20. В среду, 7 июня, день будет пасмурным, ночью ожидается +16.+23, в светлое время суток +22.+23. Осадки в этот день маловероятны.