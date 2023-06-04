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Published Сегодня, 04:39

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

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Тюменцам обещают дожди и похолодание

4 июня 2023, 04:39
Фото: 1MI

В Тюмени 4 июня столбик термометра поднимется до отметки +34

В Тюмени сегодня вечером пойдет дождь. Такой прогноз дают метеорологи. Температура воздуха в течение дня составит +31…+34, скорость ветра 2,3-3,2 м/с.
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Тюмень

В понедельник, 5 июня, ожидается облачная с прояснениями погода и температура воздуха +20…+26 ночью, до +27…+28 в дневные часы. Осадков не ожидается.

Во вторник жара в Тюмени немного спадет. Максимальная дневная температура воздуха в этот день составит +24…+26, ночью термометры покажут +15…+20. В среду, 7 июня, день будет пасмурным, ночью ожидается +16.+23, в светлое время суток +22.+23. Осадки в этот день маловероятны.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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