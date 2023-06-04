Тюменцам обещают дожди и похолодание

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
В понедельник, 5 июня, ожидается облачная с прояснениями погода и температура воздуха +20…+26 ночью, до +27…+28 в дневные часы. Осадков не ожидается.
Во вторник жара в Тюмени немного спадет. Максимальная дневная температура воздуха в этот день составит +24…+26, ночью термометры покажут +15…+20. В среду, 7 июня, день будет пасмурным, ночью ожидается +16.+23, в светлое время суток +22.+23. Осадки в этот день маловероятны.