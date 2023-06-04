Тюменские автоинспекторы проведут со школьниками «летние встречи»

«В Тюменской области растет число пострадавших в дорожных авариях детей: один ребенок погиб, 181 ранен. Чтобы „достучаться“ до детей и родителей, сотрудники Госавтоинспекции подготовили инфографику с обращениями от лица родителей, в которых они призывают любимых детей к безопасности на дороге и соблюдению ПДД», — пояснили в областном управлении ГИБДД.