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Posted 4 июня 12:34

Published 4 июня 12:34

Modified Сегодня, 18:45

Updated Сегодня, 18:45

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Тюменские автоинспекторы проведут со школьниками «летние встречи»

4 июня 2023, 12:34
Фото: 1MI
Сотрудники Госавтоинспекции проведут «летние встречи» дорожной безопасности в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях. На них они расскажут детям, как обезопасить себя на улицах, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Также запланировано провести подобные встречи во дворах и жилых зонах региональной столицы, где практически каждый день случаются ДТП с участием детей.

«В Тюменской области растет число пострадавших в дорожных авариях детей: один ребенок погиб, 181 ранен. Чтобы „достучаться“ до детей и родителей, сотрудники Госавтоинспекции подготовили инфографику с обращениями от лица родителей, в которых они призывают любимых детей к безопасности на дороге и соблюдению ПДД», — пояснили в областном управлении ГИБДД.

Кроме того, инфографика, изготовленная в рамках государственной программы Тюменской области «Повышение безопасности дорожного движения», будет размещаться в соцсетях и родительских чатах.

Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в Тюменской области благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

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