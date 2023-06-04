Тюменские автоинспекторы проведут со школьниками «летние встречи»

Posted 4 июня 12:34
Published 4 июня 12:34
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
Также запланировано провести подобные встречи во дворах и жилых зонах региональной столицы, где практически каждый день случаются ДТП с участием детей.
«В Тюменской области растет число пострадавших в дорожных авариях детей: один ребенок погиб, 181 ранен. Чтобы „достучаться“ до детей и родителей, сотрудники Госавтоинспекции подготовили инфографику с обращениями от лица родителей, в которых они призывают любимых детей к безопасности на дороге и соблюдению ПДД», — пояснили в областном управлении ГИБДД.
Кроме того, инфографика, изготовленная в рамках государственной программы Тюменской области «Повышение безопасности дорожного движения», будет размещаться в соцсетях и родительских чатах.
Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в Тюменской области благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.