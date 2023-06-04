Центр Тюмени закрыли для транспорта на один день. Почему?

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Published Сегодня, 03:38
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В областной столице пройдет Всероссийский полумарафон «ЗабегРФ» в рамках фестиваля бега «Стальной характер».
С восьми часов утра до четырех часов дня перекроют участки улицы Республики — от Семакова до Коммунистической, улицы Володарского — от Семакова до Республики, Ямской — от Коммунистической до Ирбитской, Коммунистической — от Луначарского до Ямской, Луначарского — от Ирбитской до Коммунистической, Казанской — от Ямской до Луначарского.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в связи с ремонтом тепломагистрали с 1 июня до 5 июня будет перекрыт участок улицы Коммунаров в районе пересечения с Максима Горького.