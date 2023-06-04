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Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 03:40

Updated Сегодня, 03:40

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Центр Тюмени закрыли для транспорта на один день. Почему?

4 июня 2023, 03:38
Фото: администрация Тюмень

Центр Тюмени перекрыли из-за фестиваля бега

В Тюмени сегодня почти на целый день будут закрыты для движения транспорта несколько улиц в центре города и на Доме Обороны.
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Тюмень

В областной столице пройдет Всероссийский полумарафон «ЗабегРФ» в рамках фестиваля бега «Стальной характер».

С восьми часов утра до четырех часов дня перекроют участки улицы Республики — от Семакова до Коммунистической, улицы Володарского — от Семакова до Республики, Ямской — от Коммунистической до Ирбитской, Коммунистической — от Луначарского до Ямской, Луначарского — от Ирбитской до Коммунистической, Казанской — от Ямской до Луначарского.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в связи с ремонтом тепломагистрали с 1 июня до 5 июня будет перекрыт участок улицы Коммунаров в районе пересечения с Максима Горького.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Перекрытие#Дороги#Стальной характер#Тюменская область#Тюмень
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