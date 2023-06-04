Центр Тюмени закрыли для транспорта на один день. Почему?

С восьми часов утра до четырех часов дня перекроют участки улицы Республики — от Семакова до Коммунистической, улицы Володарского — от Семакова до Республики, Ямской — от Коммунистической до Ирбитской, Коммунистической — от Луначарского до Ямской, Луначарского — от Ирбитской до Коммунистической, Казанской — от Ямской до Луначарского.