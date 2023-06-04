Трое напали на одного и полили его перцовкой: жители Тюмени сообщили о драке

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Тюменцы рассказали, что в конфликте участвовали трое мужчин и одна женщина, которые столпились вокруг парня и начали наносить ему побои. Молодой человек даже не мог им ответить
«Сначала лысый мужчина повалил парня на землю и стал бить ногами по голове, потом залил чем-то, видимо, перцовкой. Парень хотел уйти в подъезд, но его вытащили и снова стали издеваться. Закончилось тем, что прохожие помогли, тюменец все-таки зашел в подъезд», — сообщил местный житель.
Адрес, где происходила драка, не сообщают. Сам пострадавший в комментариях рассказал, что он просто заступился за свою девушку, в результате чего и произошёл конфликт.
Также подписчики ответили, что нужно было вызвать полицию — возможно, туда не обращались. Комментарий от УМВД по Тюменской области пока получить не удалось.
Ранее «Наш город» сообщал, что одной из тюменок не понравилось, что другая поставила ноги на бордюр. В итоге их ссора закончилась тем, что первая распылила перцовый баллончик, на место прибыли сотрудники полиции и скорой помощи.