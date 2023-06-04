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Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

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Трое напали на одного и полили его перцовкой: жители Тюмени сообщили о драке

4 июня 2023, 14:27
Фото: 1MI

Трое тюменцев избили одного мужчину

Очевидцы в социальных сетях сообщили, что субботним вечером в областной столице случилась драка: одного парня начала избивать толпа людей.
Сюжет
Драка

Тюменцы рассказали, что в конфликте участвовали трое мужчин и одна женщина, которые столпились вокруг парня и начали наносить ему побои. Молодой человек даже не мог им ответить

«Сначала лысый мужчина повалил парня на землю и стал бить ногами по голове, потом залил чем-то, видимо, перцовкой. Парень хотел уйти в подъезд, но его вытащили и снова стали издеваться. Закончилось тем, что прохожие помогли, тюменец все-таки зашел в подъезд», — сообщил местный житель.

Адрес, где происходила драка, не сообщают. Сам пострадавший в комментариях рассказал, что он просто заступился за свою девушку, в результате чего и произошёл конфликт.

Также подписчики ответили, что нужно было вызвать полицию — возможно, туда не обращались. Комментарий от УМВД по Тюменской области пока получить не удалось.

Ранее «Наш город» сообщал, что одной из тюменок не понравилось, что другая поставила ноги на бордюр. В итоге их ссора закончилась тем, что первая распылила перцовый баллончик, на место прибыли сотрудники полиции и скорой помощи.

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#Елена Чебоксарова#Драка#Тюменцы#Конфликт#Конфликты#Общество#Происшествия#Новости тюмени
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