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Под Заводоуковском произошло смертельное ДТП. Погибли два человека

4 июня 2023, 06:44

Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе Тюмень — Омск

Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе Тюмень — Омск. Трагедия произошла на 123-м километре автодороги.
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ДТП

Под Заводоуковском столкнулись два автомобиля Toyota. От удара обе машины вылетели с проезжей части в кюветы. В результате аварии погибли водитель и пассажир одной из иномарок. Водитель второго автомобиля получил травмы.

По информации ГИБДД по Тюменской области, автомобильное движение на данном участке трассы осуществляется в штатном режиме. На месте трагедии работает начальник отдела ГИБДД «Заводоуковский» Александр Крашаков.

Ранее «Наш Город» писал, что в ночью в пятницу 26-м километре автомобильной дороги Голышманово — Аромашево произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Водитель автомобиля сбил выбежавшую на дорогу косулю. От удара машину выбросило в кювет.

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#Валентина Бурнашева#ДТП#Тюмень#Жертвы ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюменская область#Видео
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