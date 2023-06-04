Под Заводоуковском произошло смертельное ДТП. Погибли два человека

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Под Заводоуковском столкнулись два автомобиля Toyota. От удара обе машины вылетели с проезжей части в кюветы. В результате аварии погибли водитель и пассажир одной из иномарок. Водитель второго автомобиля получил травмы.
По информации ГИБДД по Тюменской области, автомобильное движение на данном участке трассы осуществляется в штатном режиме. На месте трагедии работает начальник отдела ГИБДД «Заводоуковский» Александр Крашаков.
Ранее «Наш Город» писал, что в ночью в пятницу 26-м километре автомобильной дороги Голышманово — Аромашево произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Водитель автомобиля сбил выбежавшую на дорогу косулю. От удара машину выбросило в кювет.