Около 5 миллионов рублей потратят в Тюмени на платные парковки

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
На участие в аукционе подала заявку только одна компания — АО «Тюменская транспортная система». Она же стала и победителем закупки стоимостью 4,8 миллионов рублей.
Согласно документам, опубликованным на портале Госзаупки, компания должна будет обеспечить сопровождение программного обеспечения на указанных серверах паркингов, оказать услуги по сопровождению программного обеспечения сервера обработки материалов фото- видео- фиксации, по обслуживанию автоматических парковочных касс, оборудования «въездной» и «выездной» групп (шлагбаумы, стойки, светофоры), паркоматов Parkeon Tpal, информационных табло т. д.
Услуги будут оказаны в три этапа: с 1 июля по 17 августа, с 1 августа по 17 сентября, с 1 сентября по 17 октября 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти планируют заработать на платных парковках в этом году более 63 миллионов рублей. В 2024 и 2025 годах — более 65 миллионов рублей.