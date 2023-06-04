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Около 5 миллионов рублей потратят в Тюмени на платные парковки

4 июня 2023, 03:15
Фото: 1MI

Тюменские власти потратят на обслуживание платных парковок около 5 миллионов рублей

Тюменские власти определились с выбором подрядной организации, которая займется монтажом оборудования для платных парковок и его обслуживанием.
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Тюмень

На участие в аукционе подала заявку только одна компания — АО «Тюменская транспортная система». Она же стала и победителем закупки стоимостью 4,8 миллионов рублей.

Согласно документам, опубликованным на портале Госзаупки, компания должна будет обеспечить сопровождение программного обеспечения на указанных серверах паркингов, оказать услуги по сопровождению программного обеспечения сервера обработки материалов фото- видео- фиксации, по обслуживанию автоматических парковочных касс, оборудования «въездной» и «выездной» групп (шлагбаумы, стойки, светофоры), паркоматов Parkeon Tpal, информационных табло т. д.

Услуги будут оказаны в три этапа: с 1 июля по 17 августа, с 1 августа по 17 сентября, с 1 сентября по 17 октября 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти планируют заработать на платных парковках в этом году более 63 миллионов рублей. В 2024 и 2025 годах — более 65 миллионов рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Платные парковки#Тюмень#Тюменская область
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