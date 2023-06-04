Пьяного дальнобойщика остановили на тюменской трассе. Он ехал в закусочную

Как выяснилось, 46-летний водитель большегруза Mercedes, житель Уфы, выпил алкогольный напиток на стоянке. После чего решил доехать до кафе, однако добраться до закуски ему не удалось — по пути в придорожное кафе его остановили инспекторы ГИБДД.