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Published Сегодня, 12:08

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Пьяного дальнобойщика остановили на тюменской трассе. Он ехал в закусочную

4 июня 2023, 12:08
Фото: ГИБДД

На тюменской трассе остановили пьяного дальнобойщика по пути в закусочную

Пьяного дальнобойщика задержали сегодня инспекторы ДПС на 298-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск.
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Тюмень

Как выяснилось, 46-летний водитель большегруза Mercedes, житель Уфы, выпил алкогольный напиток на стоянке. После чего решил доехать до кафе, однако добраться до закуски ему не удалось — по пути в придорожное кафе его остановили инспекторы ГИБДД.

Алкотестер показал 0,42 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В настоящее время фура доставлена на спецстоянку, а на водителя составлен административный материал за пьяное вождение. Теперь ему предстоит, минимум, на полтора года стать пешеходом.

Ранее «Наш Город» писал, что смертельная авария произошла сегодня под Заводоуковском. На федеральной трассе Тюмень — Омск столкнулись два автомобиля Toyota. 57-летний водитель и 47-летний пассажир, жители Заводоуковска, погибли на месте происшествия. 62-летний водитель второй иномарки, житель Юргинского района, получил травмы.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Нетрезвые водители#Тюменская область
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