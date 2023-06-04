Медики спасли тобольского лесника, на которого упало обгоревшее дерево,

После оказания первой помощи пациенту медицинская бригада доставила его в Тобольск. В больнице у мужчины выявили сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы. Под наблюдением медикам тоболяк провёл несколько дней, а затем был переведён на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.