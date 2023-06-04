nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:13

Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

Изображение материала

Медики спасли тобольского лесника, на которого упало обгоревшее дерево,

4 июня 2023, 05:13
Фото: ОБ № 3 Тобольска

Тоболяка, пострадавшего от пожара, спасла бригада медицины катастроф

Тобольского лесника, пострадавшего во время лесного пожара, спасли медики центра медицины катастроф. На мужчину упало обгоревшее дерево.
Сюжет
Тюмень

ЧП произошло в заболоченной местности — добраться тужа было возможно только на вертолете и болотоходе.

«Мы быстро определили координаты лесников и искали участок, свободный от деревьев и огня, для посадки вертолёта. Ближайшее место мы обнаружили практически рядом с лесом и по рации вывели из него группу людей к месту приземления. Нам предстояло совершить посадку на болото: коснуться шасси его поверхности и, зависнув, дождаться транспортировки пострадавшего из болотохода на борт», — рассказал пилот-инструктор Динар Хасанов.

После оказания первой помощи пациенту медицинская бригада доставила его в Тобольск. В больнице у мужчины выявили сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы. Под наблюдением медикам тоболяк провёл несколько дней, а затем был переведён на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

С начала этого года сотрудники тобольского отделения центра медицины катастроф совершили 94 вылета и эвакуировали 119 пациентов, сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе ОБ № 3 Тобольска.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи спасли тюменца, упавшего с высоты 16-этажного дома. Мужчина сорвался во время выполнения облицовочных работ здания.

Читайте также:
Тюменцам обещают дожди и похолоданиеЖитель Тюмени упал с 16 этажа и остался жив
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Тюмень#Тобольск#Врачи#Пациенты#Тюменская область
Подпишитесь
Из-за аномальной жары будут пробки на дорогах
Вчера, 05:29
70-летняя тюменка стала преступницей. Она перевозила наркотики в рыбе
Вчера, 03:41
«Он был веселым пареньком»: 38-летний тоболяк погиб в зоне СВО
Вчера, 13:57
Житель Тюмени упал с 16 этажа и остался жив
Вчера, 08:19
Температура +40 в тени: как тюменцы спасаются от жары?
Вчера, 12:31
Самосвал провалился в яму после ремонта дороги в Тюмени
Вчера, 15:38