Медики спасли тобольского лесника, на которого упало обгоревшее дерево,

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
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ЧП произошло в заболоченной местности — добраться тужа было возможно только на вертолете и болотоходе.
«Мы быстро определили координаты лесников и искали участок, свободный от деревьев и огня, для посадки вертолёта. Ближайшее место мы обнаружили практически рядом с лесом и по рации вывели из него группу людей к месту приземления. Нам предстояло совершить посадку на болото: коснуться шасси его поверхности и, зависнув, дождаться транспортировки пострадавшего из болотохода на борт», — рассказал пилот-инструктор Динар Хасанов.
После оказания первой помощи пациенту медицинская бригада доставила его в Тобольск. В больнице у мужчины выявили сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы. Под наблюдением медикам тоболяк провёл несколько дней, а затем был переведён на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.
С начала этого года сотрудники тобольского отделения центра медицины катастроф совершили 94 вылета и эвакуировали 119 пациентов, сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе ОБ № 3 Тобольска.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи спасли тюменца, упавшего с высоты 16-этажного дома. Мужчина сорвался во время выполнения облицовочных работ здания.