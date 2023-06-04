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Из-за ремонта в Тюмени закроют съезды с объездной дороги. Схема

4 июня 2023, 09:59
Фото: ГУС ТО

В Тюмени для ремонта закроют 4 съезда с объездной дороги

В Тюмени сегодня ночью перекроют для движения четыре съезда на пересечении Обхода Тюмени с Московским трактом. Здесь начнутся ремонтные работы.
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Тюмень

Для автомобильного транспорта движение по съездам будет закрыто в ночное время, с 22:00 до 6:00, с 4 по 7 июня включительно.

По информации ГУС Тюменской области, сегодня ночью будет восстановлено дорожное покрытие на въезде со стороны улицы Ямской по направлению в город. Далее подрядчик будет смещаться против часовой стрелки.

Водителям рекомендуют использовать для объезда альтернативные маршруты.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с сегодняшнего дня отменены левые повороты на участке пересечения автомобильной дороги Тюмень — Боровский — Богандинский и улицы Теплотехников.

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#Общество#Новости тюмени#Дороги#Ремонт дорог#Тюмень#Тюменская область#Безопасность на дорогах#Валентина Бурнашева
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