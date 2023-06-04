Из-за ремонта в Тюмени закроют съезды с объездной дороги. Схема

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
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Updated Сегодня, 10:02
Для автомобильного транспорта движение по съездам будет закрыто в ночное время, с 22:00 до 6:00, с 4 по 7 июня включительно.
По информации ГУС Тюменской области, сегодня ночью будет восстановлено дорожное покрытие на въезде со стороны улицы Ямской по направлению в город. Далее подрядчик будет смещаться против часовой стрелки.
Водителям рекомендуют использовать для объезда альтернативные маршруты.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с сегодняшнего дня отменены левые повороты на участке пересечения автомобильной дороги Тюмень — Боровский — Богандинский и улицы Теплотехников.