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Из-за отмены левых поворотов тюменцы попали в километровые пробки

4 июня 2023, 11:30
Фото: 1MI

В Тюмени из-за отмены левых поворотов образовались пробки

Тюменцы вновь сообщают о пробках на дорогах. Километровый затор, как и днем ранее, образовался на Салаирском тракте — по направлению к базе отдыха «Верхний бор».
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Тюмень

Также движение затруднено на Ялуторовском тракте — по направлению к озеру Андреевское. На улице Федюнинского из-за закрытия левых поворотов на участке пересечения автомобильной дороги Тюмень — Боровский — Богандинский и улицы Теплотехников пробка растянулась от Теплотехников до объездной дороги.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня ночью начнутся ремонтные работы на съездах с объездной дороги. Для транспортных средств они будут закрыты в ночное время с 22:00 до 6:00 с 4 по 7 июня включительно.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Новости тюмени#Пробки#Дорожные пробки
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