Из-за отмены левых поворотов тюменцы попали в километровые пробки

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Также движение затруднено на Ялуторовском тракте — по направлению к озеру Андреевское. На улице Федюнинского из-за закрытия левых поворотов на участке пересечения автомобильной дороги Тюмень — Боровский — Богандинский и улицы Теплотехников пробка растянулась от Теплотехников до объездной дороги.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня ночью начнутся ремонтные работы на съездах с объездной дороги. Для транспортных средств они будут закрыты в ночное время с 22:00 до 6:00 с 4 по 7 июня включительно.