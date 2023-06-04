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Гроза и штормовой ветер обрушатся сегодня вечером на Тюмень

4 июня 2023, 11:44
Фото: 1MI

На Тюмень сегодня вечером обрушатся гроза и штормовой ветер

На Тюмень сегодня вечером обрушится непогода. По данным синоптиков Тюменского ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», вечером на юге региона ожидаются грозы, дожди и усиление ветра до 6-11 м/с с порывами до 17м/с.
Сюжет
Тюмень
Фото: Типичная Тюмень

Дождь начнется ближе к девяти-десяти часам вечера, — сообщают метеорологи портала «Яндекс. Погода». Грозы ожидаются в ночное время.

В понедельник ночью также ожидается небольшой дождь. День пройдет без осадков при переменной облачности. Температура воздуха составит +27…+32.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени был побит 84-летний температурный рекорд — воздух в областной столице днем прогрелся до +38.

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