Гроза и штормовой ветер обрушатся сегодня вечером на Тюмень

На Тюмень сегодня вечером обрушатся гроза и штормовой ветер

На Тюмень сегодня вечером обрушится непогода. По данным синоптиков Тюменского ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», вечером на юге региона ожидаются грозы, дожди и усиление ветра до 6-11 м/с с порывами до 17м/с.