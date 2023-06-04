Гроза и штормовой ветер обрушатся сегодня вечером на Тюмень

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Дождь начнется ближе к девяти-десяти часам вечера, — сообщают метеорологи портала «Яндекс. Погода». Грозы ожидаются в ночное время.
В понедельник ночью также ожидается небольшой дождь. День пройдет без осадков при переменной облачности. Температура воздуха составит +27…+32.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени был побит 84-летний температурный рекорд — воздух в областной столице днем прогрелся до +38.