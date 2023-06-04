Двое детей утонули в водоемах Тюменской области накануне

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Об это сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области. О подробностях ЧП не сообщается.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тобольске в районе песчаного карьера Менделеевский утонул школьник 14-15-ти лет. Ребенок купался без присмотра взрослых. Тело подростка водолазы достали около девяти часов вечера со дна водоема и передали правоохранительным органам.
Добавлено в 15:30: по предварительным данным, утонувший подросток в Ялуторовском районе купался в необорудованном месте вместе со своими друзьями. Взрослых с детьми не было.