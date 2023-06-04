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Двое детей утонули в водоемах Тюменской области накануне

4 июня 2023, 08:21

В Тюменской области за сутки утонули двое детей

Трагедия произошла накануне днем в Ялуторовском районе. В водоеме, расположенном на территории муниципалитета, утонул подросток.
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Дети

Об это сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области. О подробностях ЧП не сообщается.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тобольске в районе песчаного карьера Менделеевский утонул школьник 14-15-ти лет. Ребенок купался без присмотра взрослых. Тело подростка водолазы достали около девяти часов вечера со дна водоема и передали правоохранительным органам.

Добавлено в 15:30: по предварительным данным, утонувший подросток в Ялуторовском районе купался в необорудованном месте вместе со своими друзьями. Взрослых с детьми не было.

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