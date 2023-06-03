Житель Тюмени упал с 16 этажа и остался жив

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Благодаря оперативной работе тюменских травматологов, сейчас тюменец уже может садиться, шевелить ногой.
У мужчины была обнаружены сочетанная травма, с подозрением на повреждение органов брюшной полости. Пациенту провели оперативное лечение, фиксацию таза и левого бедра аппаратом Илизарова. После реанимации он был переведен в травматологическое отделение № 1. Когда состояние мужчины стабилизировалось, с него сняли аппарат и успешно выполнили комплексную операцию — остеосинтез бедра, костей голени и таза, а также вправили вывих кости правой стопы.
На данный момент тюменец выписан в удовлетворительном состоянии и будет проходить дальнейшее лечение в травматологической поликлинике ОКБ № 2. После полной реабилитации пациент сможет вернуться к привычной жизни и полноценно передвигаться.
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