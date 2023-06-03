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Житель Тюмени упал с 16 этажа и остался жив

3 июня 2023, 08:19
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

В Тюмени медики спасли мужчину, упавшего с 16 этажа

Тюменские медики спасли рабочего, упавшего с высоты 16-го этажа. ЧП произошло во время работ по облицовке фасада здания.
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Тюмень

Благодаря оперативной работе тюменских травматологов, сейчас тюменец уже может садиться, шевелить ногой.

У мужчины была обнаружены сочетанная травма, с подозрением на повреждение органов брюшной полости. Пациенту провели оперативное лечение, фиксацию таза и левого бедра аппаратом Илизарова. После реанимации он был переведен в травматологическое отделение № 1. Когда состояние мужчины стабилизировалось, с него сняли аппарат и успешно выполнили комплексную операцию — остеосинтез бедра, костей голени и таза, а также вправили вывих кости правой стопы.

На данный момент тюменец выписан в удовлетворительном состоянии и будет проходить дальнейшее лечение в травматологической поликлинике ОКБ № 2. После полной реабилитации пациент сможет вернуться к привычной жизни и полноценно передвигаться.

Ранее «Наш Город» писал, что у немедицинских сотрудников департамента здравоохранения Тюменской области вырастут зарплаты. В октябре окладную часть повысят на 6%.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Врачи#Тюмень#Тюменская область
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