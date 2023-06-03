Житель Тюмени упал с 16 этажа и остался жив

У мужчины была обнаружены сочетанная травма, с подозрением на повреждение органов брюшной полости. Пациенту провели оперативное лечение, фиксацию таза и левого бедра аппаратом Илизарова. После реанимации он был переведен в травматологическое отделение № 1. Когда состояние мужчины стабилизировалось, с него сняли аппарат и успешно выполнили комплексную операцию — остеосинтез бедра, костей голени и таза, а также вправили вывих кости правой стопы.