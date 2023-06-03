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Published Сегодня, 05:09

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Жаркая погода продержится в Тюмени еще почти неделю

3 июня 2023, 05:09

В Тюменской области ожидается жара до +38 градусов

В Тюмени сегодня установится аномально жаркая погода. К полудню воздух в областной столице прогреется до +35…+38.
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Тюмень

В вечернее время термометры покажут +20…+28, скорость ветра 2,8-4 метра в секунду. Осадков не ожидается.

В воскресенье, 4 июня, ночью температура воздуха составит +19…+25, днем +30…+33. День ожидается малооблачным и без осадков. В понедельник существенно погода не изменится: +27.+29 днем и +20…+26 в ночные часы.

Во вторник и среду, 6 и 7 июня, термометры покажут в ночные часы +21…+25, в светлое время суток +27…+28.

В четверг, 8 июня, на тюменскую землю придет долгожданная прохлада. Максимальная температура воздуха в этот день составит +17….+19. Такая погода продержится до конца следующей недели.

Тюменские автоинспекторы рекомендуют водителям ограничить в жаркую погоду дальние поездки, особенно пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области действуют 12 лесных и 9 природных пожаров. Возгорания зарегистрированы в Нижнетавдинском, Ярковском, Тюменском, Уватском и Вагайском районах.

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