Жаркая погода продержится в Тюмени еще почти неделю

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
В вечернее время термометры покажут +20…+28, скорость ветра 2,8-4 метра в секунду. Осадков не ожидается.
В воскресенье, 4 июня, ночью температура воздуха составит +19…+25, днем +30…+33. День ожидается малооблачным и без осадков. В понедельник существенно погода не изменится: +27.+29 днем и +20…+26 в ночные часы.
Во вторник и среду, 6 и 7 июня, термометры покажут в ночные часы +21…+25, в светлое время суток +27…+28.
В четверг, 8 июня, на тюменскую землю придет долгожданная прохлада. Максимальная температура воздуха в этот день составит +17….+19. Такая погода продержится до конца следующей недели.
Тюменские автоинспекторы рекомендуют водителям ограничить в жаркую погоду дальние поездки, особенно пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области действуют 12 лесных и 9 природных пожаров. Возгорания зарегистрированы в Нижнетавдинском, Ярковском, Тюменском, Уватском и Вагайском районах.