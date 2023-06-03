nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Изображение материала

Власти Тюмени планируют построить глэмпинг-парк на Верхнем Бору с люксовыми палатками

3 июня 2023, 06:47
Фото: Википедия

Тюменские власти хотят построить глэмпинг-парк на Верхнем Бору

Тюменские власти планируют построить в районе базы отдыха «Верхний бор» глэмпинг-парк. Предложение застройке района «Верхнеборский» вынесено на общественное обсуждение.
Сюжет
Тюмень

«Предусмотрено размещение объектов для организации мест отдыха: жилых модулей глэмпинг-парка трех классов „Стандарт“, „Семейный стандарт“, „Бизнес-люкс“», — указано в публикованном на сайте администрации Тюмени документе.

Также на территории глэмпинг-парка предлагается обустроить велосипедные и пешеходные дорожки, стоянку для автомобилей, здание кафе или ресторана, административные здания. Все работы по строительству планируют завершить к 2030 году.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на продажу за 19 миллионов рублей выставили базу отдыха, расположенную рядом с водоемом.

Читайте также:
База отдыха в Тюмени ищет нового владельца за 19 миллионов рублейЖаркая погода продержится в Тюмени еще почти неделю
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Строительство#Администрация Тюмени#Тюменская область#Парк
Подпишитесь
Из-за аномальной жары будут пробки на дорогах
Сегодня, 05:29
70-летняя тюменка стала преступницей. Она перевозила наркотики в рыбе
Сегодня, 03:41
Два человека и косуля погибли прошедшей ночью в ДТП. Видео
Сегодня, 02:27
Жаркая погода продержится в Тюмени еще почти неделю
Сегодня, 05:09
Рекордная жара ожидается на юге Тюменской области
Вчера, 16:20
В Тюменском воздухе обнаружили вредные вещества
Сегодня, 04:31