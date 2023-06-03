Власти Тюмени планируют построить глэмпинг-парк на Верхнем Бору с люксовыми палатками

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
«Предусмотрено размещение объектов для организации мест отдыха: жилых модулей глэмпинг-парка трех классов „Стандарт“, „Семейный стандарт“, „Бизнес-люкс“», — указано в публикованном на сайте администрации Тюмени документе.
Также на территории глэмпинг-парка предлагается обустроить велосипедные и пешеходные дорожки, стоянку для автомобилей, здание кафе или ресторана, административные здания. Все работы по строительству планируют завершить к 2030 году.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на продажу за 19 миллионов рублей выставили базу отдыха, расположенную рядом с водоемом.