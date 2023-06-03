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В Тюменской области установлен максимальный класс пожарной опасности. Где горит?

3 июня 2023, 04:22

В Тюменской области действуют 12 природных пожаров

Двенадцать лесных и девять ландшафтных пожаров действуют на территории Тюменской области. Пять из них локализованы.
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Тюмень

Очаги возгорания зарегистрированы в Тюменском, Нижнетавдинском, Вагайском, Уватском и Ярковском районах.

За последние сутки в регионе ликвидированы двенадцать природных и пять лесных пожаров. К борьбе с огнем привлечены около 300 человек, 48 единиц техники и вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

По погодным условиям, 3 и 4 июня в Ишимской авиазоне установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень), в Тобольской и Тюменской авиазонах — V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень), в Уватской — III класс пожарной опасности (средняя степень).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области жаркая погода продержится до 8 июня. В выходные дни воздух в Тюмени прогреется до +33…+35.

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