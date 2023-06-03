В Тюменском воздухе обнаружили вредные вещества

В муниципалитете действуют лесные и ландшафтные пожары. По информации управления Роспотребнадзора по Тюменской области, исследование проб атмосферного воздуха в Тюмени показало превышение по мелкодисперсным частицам РМ2,5 — 1,38 ПДК.