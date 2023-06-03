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В Тюменском воздухе обнаружили вредные вещества

3 июня 2023, 04:31
Фото: ЧС Тюмень

Тюменские власти объяснили, почему в городе пахло гарью

Тюменские власти объяснили причину появления смога в областной столице днем 2 июня. По данным чиновников, дым в город принес ветер из Нижнетавдинского района.
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Тюмень

В муниципалитете действуют лесные и ландшафтные пожары. По информации управления Роспотребнадзора по Тюменской области, исследование проб атмосферного воздуха в Тюмени показало превышение по мелкодисперсным частицам РМ2,5 — 1,38 ПДК.

В настоящее время концентрация вредных частиц в воздухе Тюмени превышает показатели нормы в 1,4 раза, сообщает IQAir. Индекс качества находится в норме.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области действуют 12 лесных и 9 природных пожаров. За сутки было ликвидировано 5 лесных и 12 ландшафтных пожара.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пожар#Смог#Тюмень#Тюменская область
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