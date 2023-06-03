В Тюменском воздухе обнаружили вредные вещества

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
В муниципалитете действуют лесные и ландшафтные пожары. По информации управления Роспотребнадзора по Тюменской области, исследование проб атмосферного воздуха в Тюмени показало превышение по мелкодисперсным частицам РМ2,5 — 1,38 ПДК.
В настоящее время концентрация вредных частиц в воздухе Тюмени превышает показатели нормы в 1,4 раза, сообщает IQAir. Индекс качества находится в норме.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области действуют 12 лесных и 9 природных пожаров. За сутки было ликвидировано 5 лесных и 12 ландшафтных пожара.