В тюменском ТРЦ «Колумб» загорелась точка по продаже шаурмы. Видео

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Видеоролик с пылающим потолком над вытяжкой опубликовали очевидцы в социальных сетях. По словам очевидцев, на возгорание даже не сработала пожарная сигнализация.
О пострадавших не сообщается. Размер причиненного ущерба на данный момент неизвестен. «Наш Город» направил запрос в МЧС по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области действуют более 20 природных и лесных пожаров. Очаги возгорания находятся в Тюменском, Вагайском, Нижнетавдинском, Ярковском и Уватском районах.