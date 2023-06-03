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В тюменском ТРЦ «Колумб» загорелась точка по продаже шаурмы. Видео

3 июня 2023, 09:38
Фото: 1MI

В тюменском ТРЦ загорелась точка по продаже шаурмы

Адская жара в прямом смысле этого слова накрыла работников точки по приготовлению шаурмы, расположенной в ТРЦ «Колумб». В помещении кафе загорелся потолок.

 

Видеоролик с пылающим потолком над вытяжкой опубликовали очевидцы в социальных сетях. По словам очевидцев, на возгорание даже не сработала пожарная сигнализация.

О пострадавших не сообщается. Размер причиненного ущерба на данный момент неизвестен. «Наш Город» направил запрос в МЧС по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области действуют более 20 природных и лесных пожаров. Очаги возгорания находятся в Тюменском, Вагайском, Нижнетавдинском, Ярковском и Уватском районах.

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#Видео#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Кафе
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