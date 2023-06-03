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В Тобольске в Песчаном карьере утонул 14-летний подросток

3 июня 2023, 16:01
Фото: 1MI

В Тобольске утонул 14-летний подросток

14-летний подросток утонул сегодня днем в Тобольске в Песчаном карьере в районе Пионерной базы.
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Тюмень

В настоящее время идут поисковые работы Со слов, очевидцев, школьник купался без сопровождения взрослых, передает тг-канал «Главное Тобольск».

«Наш Город» направил запрос в Следственный комитет по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в селе Борки в реке Тура утонула 13-летняя девочка. Ребенок купался с друзьями без присмотра взрослых. По данному факту Тюменским межрайонным следственным отделом начата доследственная проверка, которую взяла на контроль прокуратура Тюменской области.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Утонувшие#Тюмень#Дети#Тобольск#Тюменская область
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