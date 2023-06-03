В Тобольске в Песчаном карьере утонул 14-летний подросток

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
В настоящее время идут поисковые работы Со слов, очевидцев, школьник купался без сопровождения взрослых, передает тг-канал «Главное Тобольск».
«Наш Город» направил запрос в Следственный комитет по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в селе Борки в реке Тура утонула 13-летняя девочка. Ребенок купался с друзьями без присмотра взрослых. По данному факту Тюменским межрайонным следственным отделом начата доследственная проверка, которую взяла на контроль прокуратура Тюменской области.