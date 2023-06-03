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Тюменцы заметили полуголую девушку на самокате

3 июня 2023, 15:00
Фото: 1MI

Тюменцы сообщают, что девушка ехала на самокате в нижнем белье

Одна из жительниц областной столицы каталась сегодня на самокате по городу в нижнем белье. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
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Правда, сверху тюменка не забыла надеть тёплый жилет.

В комментариях местные жители рассказали, что в прошлом году жительницу Екатеринбурга арестовали за подобное поведение. В Тюмени же его наблюдают не в первый раз.

«В начале мая было видео, как девушка в центре города прогуливалась в бежевом утягивающем белье. Многие её защищали и писали, что ничего аморального в этом нет! Вот теперь получите, ещё хлеще! Эта-то явно в нижнем белье! Опять защищать и оправдывать будете? Следующая вообще без него выплывет!» — возмутилась горожанка.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы обнаружили на детской площадке ЖК «Москва» голого мужчину, лежащего на газоне.

Тюменцы обнаружили на детской площадке голого мужчину
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#Елена Чебоксарова#Жара#Лето#Жалоба#Правонарушение#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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