Тюменцы заметили полуголую девушку на самокате

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Правда, сверху тюменка не забыла надеть тёплый жилет.
В комментариях местные жители рассказали, что в прошлом году жительницу Екатеринбурга арестовали за подобное поведение. В Тюмени же его наблюдают не в первый раз.
«В начале мая было видео, как девушка в центре города прогуливалась в бежевом утягивающем белье. Многие её защищали и писали, что ничего аморального в этом нет! Вот теперь получите, ещё хлеще! Эта-то явно в нижнем белье! Опять защищать и оправдывать будете? Следующая вообще без него выплывет!» — возмутилась горожанка.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы обнаружили на детской площадке ЖК «Москва» голого мужчину, лежащего на газоне.