Из-за аномальной жары будут пробки на дорогах

В субботу и воскресенье у мест загородного отдыха будут нести службу наряды ГИБДД. В настоящее время, по данным сервиса 2 ГИС, движение затруднено в районе поселка Боровский — у садового общества «Луговое» и СНТ «Рассвет», а также на Салаирском тракте — от Окружной дороги до базы отдыха «Верхний бор».