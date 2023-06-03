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Из-за аномальной жары будут пробки на дорогах

3 июня 2023, 05:29
Фото: 2 ГИС

Тюменские власти ждут заторов на дорогах из-за аномальной жары

Тюменских автовладельцев предупредили о возможных заторах на дорогах из-за жаркой погоды.
Сюжет
Тюмень

В субботу и воскресенье у мест загородного отдыха будут нести службу наряды ГИБДД. В настоящее время, по данным сервиса 2 ГИС, движение затруднено в районе поселка Боровский — у садового общества «Луговое» и СНТ «Рассвет», а также на Салаирском тракте — от Окружной дороги до базы отдыха «Верхний бор».

Ранее «Наш Город» писал, что тюменским водителям рекомендуют отложить поездки на дальние расстояния из-за аномальной жары. В жаркую погоду снижается внимание, ухудшается реакция.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пробки#Дорожные пробки#Тюмень#Тюменская область
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