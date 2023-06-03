Из-за аномальной жары будут пробки на дорогах

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В субботу и воскресенье у мест загородного отдыха будут нести службу наряды ГИБДД. В настоящее время, по данным сервиса 2 ГИС, движение затруднено в районе поселка Боровский — у садового общества «Луговое» и СНТ «Рассвет», а также на Салаирском тракте — от Окружной дороги до базы отдыха «Верхний бор».
Ранее «Наш Город» писал, что тюменским водителям рекомендуют отложить поездки на дальние расстояния из-за аномальной жары. В жаркую погоду снижается внимание, ухудшается реакция.