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Тюменские власти озвучили, сколько зарабатывают в месяц директора спортшкол

3 июня 2023, 10:17
Фото: 1MI

Тюменские власти опубликовали доходы директоров спортшкол

Тюменские власти рассказали, сколько зарабатывают руководители спортивных школ и учреждений.
Сюжет
Тюмень

Согласно информации, опубликованном на сайте регионального департамента спорта, самую большую зарплату в 2022 году получал руководитель регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» Николай Савченко — 347 тысяч рублей.

На втором месте по размеру ежемесячной заработной платы расположился директор областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» Анатолий Емельянов — 228 тысяч рублей, на третьем с ежемесячным заработком 227 тысяч рублей — директор центра подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо» Сергей Кабанов.

Также более 200 тысяч рублей в месяц зарабатывали глава Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Елена Брохес, руководитель центра спорта и отдыха «Воронинские горки» Павел Мустафин, директор государственного автономного учреждения «Дирекция эксплуатации и содержания спортивных объектов» Станислав Крылов, руководитель дворца творчества и спорта «Пионер» Николай Тужик.

Ранее «Наш Город» писал, что с октября 2023 года у сотрудников тюменского департамента здравоохранения увеличится окладная часть заработной платы на 6%.

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#Общество#Новости тюмени#Зарплата#Средняя зарплата#Спорт#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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