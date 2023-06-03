Тюменские власти озвучили, сколько зарабатывают в месяц директора спортшкол

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Согласно информации, опубликованном на сайте регионального департамента спорта, самую большую зарплату в 2022 году получал руководитель регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» Николай Савченко — 347 тысяч рублей.
На втором месте по размеру ежемесячной заработной платы расположился директор областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» Анатолий Емельянов — 228 тысяч рублей, на третьем с ежемесячным заработком 227 тысяч рублей — директор центра подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо» Сергей Кабанов.
Также более 200 тысяч рублей в месяц зарабатывали глава Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Елена Брохес, руководитель центра спорта и отдыха «Воронинские горки» Павел Мустафин, директор государственного автономного учреждения «Дирекция эксплуатации и содержания спортивных объектов» Станислав Крылов, руководитель дворца творчества и спорта «Пионер» Николай Тужик.
Ранее «Наш Город» писал, что с октября 2023 года у сотрудников тюменского департамента здравоохранения увеличится окладная часть заработной платы на 6%.