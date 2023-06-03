Тюменские власти озвучили, сколько зарабатывают в месяц директора спортшкол

Также более 200 тысяч рублей в месяц зарабатывали глава Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Елена Брохес, руководитель центра спорта и отдыха «Воронинские горки» Павел Мустафин, директор государственного автономного учреждения «Дирекция эксплуатации и содержания спортивных объектов» Станислав Крылов, руководитель дворца творчества и спорта «Пионер» Николай Тужик.