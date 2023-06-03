Тюменские мастерицы вышивают карту родного региона

Тюменские ремесленники всегда славились своим мастерством. А Ишим получил известность как один из центров ковроткачества, где производили сибирские ковры. Традиции народного творчества бережно хранят сотрудники местных музеев, привлекая в свои залы мастеров, организуя вместе с ними выставки и мастер-классы.