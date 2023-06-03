Тюменские мастерицы вышивают карту родного региона

Posted 3 июня 13:04
Published 3 июня 13:04
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
День образования Тюменской области отмечается 14 августа. К этому дню вышивальщицы представят карту всего региона, включая Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Над созданием полотна размером 2 на 2,5 метра сейчас трудятся 30 мастериц. Объединила их всех ишимский мастер Ирина Тарасенко — идейный вдохновитель проекта.
«Мастерицы вышивают в разной манере: крестиком, гладью, бисером, счётной гладью, лентами, тамбурной вышивкой, ковровой. Но, при таком многообразии технических приемов, всех женщин объединяет желание сделать подарок родной области, творчеством выразить свою любовь к ней», — отметила куратор проекта, заведующая Домом национальных культур и ремесел Оксана Тагильцева.
После того, как готовое полотно покажут тюменцам, оно отправится на фестиваль вышитых карт, который пройдет в Чебоксарах.
Тюменские ремесленники всегда славились своим мастерством. А Ишим получил известность как один из центров ковроткачества, где производили сибирские ковры. Традиции народного творчества бережно хранят сотрудники местных музеев, привлекая в свои залы мастеров, организуя вместе с ними выставки и мастер-классы.
Стоит отметить, что власти Тюменской области также заинтересованы в развитии традиционных ремесел. Для народных мастеров в регионе введены меры поддержки — это содействие обучению и подготовке работников для предприятий народных художественных промыслов, помощь в организации выставок и ярмарок.