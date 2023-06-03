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Posted 3 июня 13:04

Published 3 июня 13:04

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

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Тюменские мастерицы вышивают карту родного региона

3 июня 2023, 13:04
Фото: 1MI
В декабре прошлого года мастерицы из Ишима и Тюмени вышили карту юга Тюменской области. В 2023 году к ним присоединились художницы из югорского города Советский, чтобы совместно продолжить работу, которую они планируют завершить ко дню рождения региона, сообщает пресс-служба правительства области.

День образования Тюменской области отмечается 14 августа. К этому дню вышивальщицы представят карту всего региона, включая Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Над созданием полотна размером 2 на 2,5 метра сейчас трудятся 30 мастериц. Объединила их всех ишимский мастер Ирина Тарасенко — идейный вдохновитель проекта.

«Мастерицы вышивают в разной манере: крестиком, гладью, бисером, счётной гладью, лентами, тамбурной вышивкой, ковровой. Но, при таком многообразии технических приемов, всех женщин объединяет желание сделать подарок родной области, творчеством выразить свою любовь к ней», — отметила куратор проекта, заведующая Домом национальных культур и ремесел Оксана Тагильцева.

После того, как готовое полотно покажут тюменцам, оно отправится на фестиваль вышитых карт, который пройдет в Чебоксарах.

Тюменские ремесленники всегда славились своим мастерством. А Ишим получил известность как один из центров ковроткачества, где производили сибирские ковры. Традиции народного творчества бережно хранят сотрудники местных музеев, привлекая в свои залы мастеров, организуя вместе с ними выставки и мастер-классы.

Стоит отметить, что власти Тюменской области также заинтересованы в развитии традиционных ремесел. Для народных мастеров в регионе введены меры поддержки — это содействие обучению и подготовке работников для предприятий народных художественных промыслов, помощь в организации выставок и ярмарок.

 

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