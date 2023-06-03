Трассы под Тюменью сковали пробки — горожане массово едут на дачи и базы отдыха

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Также движение затруднен на Ялуторовском тракте в районе озера Андреевское, а также на трассе у поселка Боровский. Здесь же произошло два ДТП.
По сообщениям водителей, на трассах дежурят наряды ДПС — они регулируют автомобильное движение.
Ранее «Наш Город» писал, что жителям Тюмени официально разрешили купаться в шести водоемах: акватории озера Верхнее Кривое, акватории пруда Лесной, акватории озера Андреевское на 21-м километре Ялуторовского тракта, акваторииозера Полушинское (филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка»), акватории озера Арсеньевское (АНО ОДООЦ «Ребячья республика») и водоеме на территории санатория «Сибирь».