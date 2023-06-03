nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Изображение материала

Трассы под Тюменью сковали пробки — горожане массово едут на дачи и базы отдыха

3 июня 2023, 11:45

Трассы на выезде из Тюмени сковали километровые пробки

Тюменские трассы на выезде из города сковали пробки. Почти на три километра растянулся затор на Салаирском тракте — от Окружной дороги и практически до деревни Решетникова.

Также движение затруднен на Ялуторовском тракте в районе озера Андреевское, а также на трассе у поселка Боровский. Здесь же произошло два ДТП.

По сообщениям водителей, на трассах дежурят наряды ДПС — они регулируют автомобильное движение.

Ранее «Наш Город» писал, что жителям Тюмени официально разрешили купаться в шести водоемах: акватории озера Верхнее Кривое, акватории пруда Лесной, акватории озера Андреевское на 21-м километре Ялуторовского тракта, акваторииозера Полушинское (филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка»), акватории озера Арсеньевское (АНО ОДООЦ «Ребячья республика») и водоеме на территории санатория «Сибирь».

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пробки#Дорожные пробки#Тюменская область
Подпишитесь
Из-за аномальной жары будут пробки на дорогах
Сегодня, 05:29
70-летняя тюменка стала преступницей. Она перевозила наркотики в рыбе
Сегодня, 03:41
Два человека и косуля погибли прошедшей ночью в ДТП. Видео
Сегодня, 02:27
Жаркая погода продержится в Тюмени еще почти неделю
Сегодня, 05:09
Рекордная жара ожидается на юге Тюменской области
Вчера, 16:20
В Тюменском воздухе обнаружили вредные вещества
Сегодня, 04:31