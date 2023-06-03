Температура +40 в тени: как тюменцы спасаются от жары?

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Горожане делятся фотографиями в социальных сетях не только того, как отдыхают, но и термометров фиксирующих аномально высокую для Тюменской области температуру воздуха.
На солнце термометры показывают выше +50. В тени столбики не опускаются ниже +38…+43. По прогнозам метеорологов, от зноя жителям региона придется еще страдать, как минимум, до четверга, 8 июня.
В воскресенье термометры покажут +30…+33, к вечеру ожидаются небольшие дожди. В понедельник и вторник термометры не опустятся ниже +27…+28 днем и +16…+22 ночью. В среду, 7 июня, ожидается пасмурная погода, кратковременные дожди и температура воздуха +24…+27.
В четверг, 8 июня, жара резко спадет. Температура воздуха опустится до +14…+18.