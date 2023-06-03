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Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

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Температура +40 в тени: как тюменцы спасаются от жары?

3 июня 2023, 12:31
Фото: Типичная Тюмень

В Тюменской области аномальная жара спадет на следующей неделе

На тюменских пляжах и базах отдыха сегодня — негде яблоку упасть. Пожалуй, менее многолюдно даже на пляжах Анапы.
Сюжет
Тюмень

Горожане делятся фотографиями в социальных сетях не только того, как отдыхают, но и термометров фиксирующих аномально высокую для Тюменской области температуру воздуха.

Фото: ЧС Тюмень

На солнце термометры показывают выше +50. В тени столбики не опускаются ниже +38…+43. По прогнозам метеорологов, от зноя жителям региона придется еще страдать, как минимум, до четверга, 8 июня.

Пляж Анапы сегодняПляж Анапы сегодня
Пляж Тюмени сегодняПляж Тюмени сегодня
Пляж Анапы сегодня
Фото: ЧС Тюмень

В воскресенье термометры покажут +30…+33, к вечеру ожидаются небольшие дожди. В понедельник и вторник термометры не опустятся ниже +27…+28 днем и +16…+22 ночью. В среду, 7 июня, ожидается пасмурная погода, кратковременные дожди и температура воздуха +24…+27.

В четверг, 8 июня, жара резко спадет. Температура воздуха опустится до +14…+18.

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